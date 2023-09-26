Şişecam 6 farklı kategoride "Şampiyon" ödülüne layık görüldü

Şişecam, 2022'de Türkiye'den farklı kategorilerde gerçekleştirdiği ihracat başarısını Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından verilen ödüllerle taçlandırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam, OİB'in düzenlediği İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde Gümüş İhracatçı Başarı Ödülü'nün sahibi olurken, ÇCSİB tarafından 6 farklı kategoride "Şampiyon" ödülüne layık görüldü.

OİB tarafından düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde otomotiv endüstrisinde 2022'de gerçekleştirdiği ihracat ile "Gümüş İhracatçı Başarı Ödülü" alan Şişecam, otomotiv endüstrisine ve Türkiye ekonomisine katkılarını bir kez daha gözler önüne serdi. Törende ödül, Şişecam Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Güralp'e takdim edildi.

ÇCSİB tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen ve 2022 yılı ihracatçılarının ödüllendirildiği İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde de Şişecam, "Düz Cam", "Cam Ev Eşyası" ve "Cam Ambalaj" kategorilerinde "En Fazla İhracat Yapan Firma" ve "İhracatını En Fazla Artıran Firma" olurken, 6 farklı kategoride "Şampiyon" ödülüne layık görüldü.

Şişecam Bölge Satış Kıdemli Direktörü Başar Tırpancı, şampiyonluk ödüllerini Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz ve ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tansu Kumru'nun elinden aldı.