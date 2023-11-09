Şişecam, Avrasya Cam Fuarı’na katılacak

Camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek küresel şirket olan ve düz cam alanında birçok ilke imza atan Şişecam, bölgenin en büyük ve en prestijli sektörel fuarlarından biri olan Avrasya Cam Fuarı’nda sektör profesyonelleriyle buluşacak.

11-14 Kasım 2023 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek Avrasya Cam Fuarı’na geniş ürün gamının en çok beğenilen ve en çok tercih edilen ürünleriyle katılacak olan Şişecam, dört gün boyunca yenilikçi çözümlerini sergileyecek.

Şişecam’ın Avrasya Cam Fuarı’ndaki standında sergileyeceği ve çok yakında pazara sunulacak ürünlerinden biri, en yüksek seçiciliğe sahip üç gümüşlü “Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Nötral 60/29”. Bu ürün doğal gün ışığından ödün vermeden, maksimum güneş kontrolü sağlayarak çift camlı yalıtım camı ünitelerinde 1,0 W/m²K ve üç camlı yalıtım camı ünitelerinde 0,5 W/m²K U değeri ile enerji tasarrufunu en üst noktaya taşıyarak prestijli projelerin farklı ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

Şişecam ayrıca yakın zamanda “Kuş Dostu Çözümler” adıyla pazara sunacağı ürünlerini de Avrasya Cam Fuarı’nda sergileyecek.