SMS Tork Başkanı Kaya: Yerli üretim zorunluluk

10 Ocak 2019

Yerli üretimle ilgili başlatılan seferberlik özellikle ithal girdinin fazla olduğu sektörlerde şimdiden büyük bir motivasyona yarattı. SMS Tork ve Varnasan AŞ de yerlilik oranının oldukça düşük olduğu vana ve otomasyon sektöründe faaliyet gösteriyor.

En büyük rakiplerinin Çin ve Hintli firmalar olduğunu söyleyen SMS Tork Yönetim Kurulu Başkanı Enver Kaya, "Yerli üreticilerimiz ülke içinde Çin ve Hindistan ile mücadele ediyor. Yüksek performans ve kritik proseslerde yabancı menşeli firmalar piyasaya hakim. Bizler SMS Tork olarak, otomatik endüstriyel kontrol vanaları üretip, yurt içinde cari açık sorununun üstesinden gelmeye, yurt dışında 85 ülkeye ihraç yaparak, ülkemize döviz getirmeye çalışıyoruz. 10 yıl önce Ar-Ge birimimizi kurduk. Kendi ürünümüzü tasarlıyor ve üretiyoruz. En büyük hedeflerimizden biri pazarın ihtiyacına göre yeni ürünler üretmek. 110 kişilik kadromuz ile ürettiklerimizin yüzde 30'unu ihraç ediyoruz" dedi.

Önümüzdeki dönemde yeni ürün alternatifleri üzerinde durduklarını söyleyen Kaya, "Yeni üretim olarak elektrik aktüatör çeşitleri, değişken sıcaklıklarda ve yüksek basınçta çalışacak otomatik kontrol vanaları, ölçü kontrol ekipmanları üretimine ağırlık vermek istiyoruz. Ayrıca şirketimizin ikinci nesle emanet etmeden önce kurumsal yapımızı kuvvetlendirecek adımlar atmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sektörlerinde batı ülkeleriyle benzer kalitede üretim yapabildiklerini ancak Çin ve Hindistan gibi ülkelerle fiyatta rekabet etmenin kolay olmadığını dile getiren ve ekonomide "yerli üretim" vurgusunun Türkiye için bir zorunluluk olduğunu düşünen Kaya, "Hükümetimiz de bunu kararlılıkla yapmaya çalışıyor. Yerli üretimi geliştirip, dünya markası firmalar yaratmak olmazsa olmazımızdır" diye konuştu.