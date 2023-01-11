SOCAR Türkiye, ISO 56002 İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi'ni aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye, komitede Türkiye adına aktif rol alarak "ISO 56002 İnovasyon Yönetim Sistemi" standardının hazırlanma sürecine katkı sağladı.

Sürdürülebilir kurumsal inovasyon yönetimini tescilleyen belge, SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon AŞ Genel Müdürü Bilal Guliyev'e, 9. Ar-Ge ve Tasarım Merkezi ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından verildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Paydaş fikirlerini etkin değerlendirerek inovasyonun bir kurum kültürü olmasını destekleyici sistemler hayata geçiren SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon AŞ, bu standardın hazırlanma ve uygulama sürecinde gösterdiği başarı ile Türkiye ve dünyada öncü oldu. Türkiye'de inovasyon ve kalite yönetim sistemleri alanında önemli bir kilometre taşı olan bu başarı sonraki çalışmalar için de ilham verici oldu."