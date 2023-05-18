Sodexo'nun yeni Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Sinem Hekimoğlu oldu

Sodexo açıklamasına göre, Türkiye’deki 30 yıllık deneyimi ile çalışan deneyimini merkeze alarak yan haklar dünyasına yeni bir bakış açısı getiren şirkette bayrak değişimi yaşandı.

Bu çerçevede Sodexo Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı (CMO) görevine Sinem Hekimoğlu getirildi.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünde tamamlayan Hekimoğlu, kariyerine 1998 yılında Ford Otosan’da başladı ve şirketin pazarlama odaklı dönüşümünde bayi geliştirme, marka ve iletişim yönetimi rollerini üstlendi. Hekimoğlu, 2007-2023'te telekom sektöründe yürüttüğü ürün ve sadakat yönetimi görevlerinin ardından farklı segmentlerin gelir yönetimi ile pazarlama programlarını ve inisiyatiflerini hayata geçirdi.

Turkcell’in dijital dönüşüm sürecinde, TV, müzik, mesajlaşma servisleri gibi tüm dijital deneyim markalarının stratejik inşası ve pazarlama iletişimini üstlenen Hekimoğlu, son olarak Telco servislerinin pazarlama ve dijital iletişiminden sorumluydu.

20 yılı aşkın süredir otomotiv ve telekom sektörlerinin ileri gelen lider şirketlerinde iş geliştirme, ürün yönetimi, gelir yönetimi, segmentasyon, bağlılık yönetimi, iş birlikleri yönetimi gibi farklı alanlarda yöneticilik yapan Sinem Hekimoğlu, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri'nde CMO ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenerek, çalışan deneyimini merkeze alan dijital ürün ve çözümleri geliştirme misyonu doğrultusunda marka stratejisi ve pazarlama faaliyetlerine liderlik edecek.