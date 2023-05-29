Sokak hayvanlarına mamalar yeşil mutfaktan
Geliştirdiği yeşil mutfak konseptiyle mutfaklarda döngüsel ekonomiyi sağlayan Albox Mobilya, mutfaklara yerleştirilen atık makinesiyle de gıda atıklarını hayvan mamasına dönüştürüyor.
İSTİHBARAT SERVİSİ
Geliştirdiği yeşil mutfak konseptiyle mutfaklarda döngüsel ekonomiyi sağlayan Albox Mobilya, mutfaklara yerleştirilen atık makinesiyle de gıda atıklarını hayvan mamasına dönüştürüyor. Hedef, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak. Üretim kapasitesinin yüzde 45’ini konut mobilyası oluşturan Albox, yenilikçi ürünleriyle evlerde sürdürülebilirliği odağına alıyor. Engellilere yönelik özel tasarladığı mutfaktan, 300 dereceye kadar yanmayan tezgâha kadar tasarımla teknolojiyi harmanlayan şirket, geliştirdiği SEED-yeşil mutfak konseptiyle de geri dönüşüme destek vererek, döngüsel ekonomiyi de hedefliyor.
Geçtiğimiz yıl geliştirdikleri yeşil mutfak konseptinin üzerine yeni özellikler eklediklerini söyleyen Albox Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Sağlam, SEED ile bitki yetiştiren, oluşan bitki atıklarıyla gübresini oluşturarak bir sonraki bitkinin yetişme döngüsünü sağladıklarını dile getirdi. Sağlam, bu sistemle gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedeflediklerini vurguladı. Yine mutfaklara yerleştirdikleri geri dönüşüm makinesiyle gıda atıklarını komposta ya da hayvan mamasına dönüştürdüklerini açıklayan Sağlam, “SEED, yeşil mutfak işte tam da bizim bu özelliklerimizi temsil ediyor. Firmamızın en önemli özelliği proje işlerinin dışında tasarım ile inovasyonu birleştirmemiz” dedi. Sürdürülebilirlik adına kırılmaz, patlamaz cam, ses ve yangına dayanıklı özel ürünler sunduklarını aktaran Sağlam, anti bakteriyel dijital mutfak ürünleri gibi inovatif ürünler sayesinde kilogram başına 30 dolarlara kadar katma değerli ihracat yaptıklarına işaret etti.
Depreme karşı sağlam mutfaklar
Depreme karşı mutfak modellerinde alınan önlemleri de anlatan Olgun Sağlam, “Tasarımımızla olduğu kadar teknolojiyi mutfak modellerimize yansıtan bir markayız. Bu yüzden de işlevselliği ön planda tutuyoruz. Tüm mutfak modellerimizde deprem sırasında kazaların önüne geçebilmek için bazı sistemler geliştirdik. Dolaplarda herhangi bir sarsıntıda tabakların, bardakların düşmemesi için kanca sistem bir montaj aparatı kullanıyoruz. Rafların hareket etmemesi için hareketi önleyici raf pimine yer veriyoruz. Dolap arkalıklarını çakma değil, kanala geçme yapıyoruz ki sarsıntı esnasında dolabın arkalığı çıkıp düşmesin. Rafların önüne alüminyum bariyer koyulup tabak bardak kapağa dayanıp dökülmüyor” diye konuştu.