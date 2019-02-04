'Solmaz Genius' ile %100 doğruluk hedefliyorlar

04 Şubat 2019

ENDER YAZICI

İSTANBUL - Solmaz yapay zeka konusunda ilk uluslararası patent başvurusunu yaptı. Dijital dönüşüm ve lojistik süreçlerinde verimlilik artırıcı projelere odaklanan Solmaz Lojistik, rotasını yapay zekaya çevirdi. Bugüne kadar yapılmış çalışmaları Solmaz İnovasyon Merkezi'nde toplayan şirket yapay zekaya ilk adımını Solmaz Genius ile attı. Amacı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tespitinin doğru ve hızlı yapılması olan Solmaz Genius, şu anda yüzde 98,4 doğruluk oranıyla işlem yapabiliyor. Hedeflerinin bu oranı yüzde 100'e çekmek olduğunu söyleyen Solmaz Gümrük Müşavirliği Yönetim Kurulu Başkanı Semih Sütçü, zaman hassasiyeti olan tüm ithalat ve ihracat operasyonlarını destekleyeceğini söyledi.

Yapay zeka teknolojilerinin her geçen gün daha fazla önem kazandığının altını çizen Semih Sütçü, "Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'ne göre önümüzde 10 sene içinde e-ticaret, sağlık, perakende, savunma, enerji, havacılık ve otomotiv sektörleri Yapay Zeka teknolojisinin etkisini en fazla hissedecek sektörler olacak. Solmaz'ın ulusal ve uluslararası alanda patent başvurusuna uygun görülen ve yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı ilk projesi Solmaz Genius ile Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tespitinin doğru ve hızlı yapılması hedefine ulaştık" şeklinde belirtti.

İnsansız GTİP belirleme sürecinde gelinen noktada yüzde 98,4 doğruluk oranına ulaştıkları bilgisini veren Sütçü, hedefl erinin ise yüzde 100'e ulaşmak olduğunu iletti. Projenin ulusal ve uluslararası patent başvurusuna uygun görüldüğünü belirten Sütçü, "Zaman hassasiyeti olan tüm ithalat ve ihracat operasyonlarını destekleyecek. Hedefimiz 2020 senesinde lojistiğin her alanında otomasyon sistemlerini yerleştirmek" dedi.

Proje Solmaz'ın 40 yıllık tecrübesini barındırıyor

Başta görüntü tanıma yöntemi üzerinde yoğunlaştıklarını fakat bekledikleri sonuçları alamadıklarını ifade eden Sütçü, "Paketlenmiş, ambalajlı ürünlerde doğruluğu istediğimiz oranda yakalayamadık. Bu nedenle projenin güncel halinde ürünü ticari ya da günlük dilde kullanılan tanımı ile tarifelendirme yoluna gittik. Nihai tüketicinin kullandığı günlük dilde kullanılan tanımdan da doğru tarifeye ulaşabilmek özellikle e ticaret açısından çok önemsediğimiz bir konuydu. Tabi ki Solmaz'ın 40 yılda oluşturduğu veri tabanı bu sonuca ulaşabilmemizde en büyük güç oldu" dedi.

Eureka Celtic Plus'a katıldı

Ekim 2018'de sektör tarafından teşvik edilen Avrupa Araştırma Projesi Eureka-Celtic Plus'a katıldıklarını ifade eden Semih Sütçü, "Nesnelerin İnterneti ve Blok Zincir teknolojilerinin lojistikte kullanımı üzerinde çalışıyoruz. Proje multi-fonksiyonel dinamiklerle konfigüre edilmiş Akıllı Dolap sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor ve Solmaz projenin lojistik bilgi ortağı olarak projede yer alıyor. Proje; e-ticaret, ekspres kurye, ilk yardım hizmetleri ve kiralama gibi konulara odaklanacak" diye konuştu. Bu yıl içinde bir çok teknolojide çalışmalar yapacaklarını da bildiren Semih Sütçü, yapay zeka, optimizasyon, büyük veri, süreç analizi, simülasyon, siber güvenlik ve çoklu işletim sistemi&platform çözümleri gibi konularda projelerini geliştirmek istediklerini ve nesnelerin interneti, giyilebilir teknolojiler, insansız araçlar ve robotik teknolojiler, artırılmış gerçeklik ve hologramlar gibi konuların da gündemlerinde olduğunu belirtti.

İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir Antalya'da toplam 150 bin metrekarelik depo ve antrepoların bulunduğunu ileten Sütçü, "Türkiye'nin 5 büyük uluslararası havalimanında geçici depolama alanlarımızda etkin depo yönetim sistemimiz ile kontrat lojistiğinin tüm süreçlerinde katma değerli hizmetler veriyoruz" şeklinde belirtti. Son dönemde özellikle e-ticaret alanında verdikleri hizmetleri daha da geliştirdiklerini söyleyen Sütçü, "E-ticaret doğası gereği uluslararası mevzuatlara uygunluk ve hız gibi kriterler içeriyor. Ulusal firmaların yanı sıra uluslararası firmalara da e-ticaret hizmetleri vermek üzere yatırımlarımızı genişletiyoruz. Bu yatırımlar özellikle akıllı lojistik uygulamalarında geliştirmeler içeriyor" şeklinde konuştu.