S&P Global, Ülker'in kredi notunu yükseltti

Testin başarıyla geçilmesinin Türkiye dışında tutulan döviz cinsinden büyük bir nakit mevduatını ve kredi destekleyici hazine politikasını yansıttığını belirten S&P, "Bu nedenle, Ülker'in uzun vadeli ihraççı kredi ve ihraç notları ile kıdemli teminatsız tahvillerini 'B'den 'BB'ye yükselttik" dedi.

S&P, durağan görünümün refinansmanın başarılı olacağı ve Ülker'in faaliyet performansının, devam eden karlı büyümeyi destekleyen pozitif serbest işletme nakit akışı (FOCF) üretimi ile dirençli kalacağı beklentisini yansıttığını da vurguladı