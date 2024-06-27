S&P Global, Ülker'in kredi notunu yükseltti
S&P Global, transfer ve konvertibilite senaryoları da dahil olmak üzere, Türkiye'ye ilişkin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notuna karşı varsayımsal ülke temerrüt stres testini başarıyla geçtiğini belirttiği Ülker'in kredi notunu yükseltti.
Testin başarıyla geçilmesinin Türkiye dışında tutulan döviz cinsinden büyük bir nakit mevduatını ve kredi destekleyici hazine politikasını yansıttığını belirten S&P, "Bu nedenle, Ülker'in uzun vadeli ihraççı kredi ve ihraç notları ile kıdemli teminatsız tahvillerini 'B'den 'BB'ye yükselttik" dedi.
S&P, durağan görünümün refinansmanın başarılı olacağı ve Ülker'in faaliyet performansının, devam eden karlı büyümeyi destekleyen pozitif serbest işletme nakit akışı (FOCF) üretimi ile dirençli kalacağı beklentisini yansıttığını da vurguladı