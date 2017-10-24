Spor ürünleri üretiyordu, Gymfit'le tesis kuracak

24 Ekim 2017

ABDULLAH SÖNMEZ

ESKİŞEHİR - Yurtiçi ve yurtdışında spor aletleri üretimi, spor salonları projelendirme ve oluşturma çalışmaları ile pazar payını büyüten Esjim, sektördeki deneyimini Gymfit markasıyla anahtar teslim projelere taşıdı. Sadece spor aleti değil sistem satmak adına bu markayı oluşturduklarını açıklayan Esjim Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ünal, sektörde fark yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

Kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin her yerinde bulunan residence, AVM ve siteler içerisinde yer alan spor tesislerine yönelik tamamen işlevsel ve dayanıklı spor malzemeleri sunan Esjim, Türkiye’de son yıllarda AVM ve yaşam projelerinde ciddi metrajlarda spor alanlarının oluşturulmaya başlanmasıyla Gymfit adıyla yeni bir konsept oluşturdu. Bu markayla anahtar teslim spor kulüpleri kurduklarını belirten Süleyman Ünal, “Gymfit olarak büyük ölçekli inşaat ve AVM projelerinde kendi oluşturduğumuz konspette en ince ayrıntısına kadar spor tesisleri kuruyoruz. Bunu yaparken bu tesisleri zaman zaman kendi işletmemiz olarak devreye alırken franchise olarak da hizmete sunabiliyoruz. Gymit markasını 2015 yılının başında oluşturduk. 2016 yılının ilk çeyreğinde spor tesislerimizi açmaya başladık. Bugün geldiğimiz noktada ise toplam 8 kulüpte yüzde 70 doluluk oranına ulaştık” dedi.

Üyelerine erişilebilir fiyat aralığında içinde basketbol, squash, boks ringi ve saunası bulunan çok geniş ve zengin ekipmanlarla hizmet verdiklerine dikkat çeken Ünal, Gymfit’in İstanbul, Ankara, Bursa ve Eskişehir’de toplam 24 bin metrekarelik alandaki 8 spor kulübünde insanları sporla buluşturduğuna dikkat çekti. Spor anlamında gelen üyeye iyi verim vermek için çok ciddi bir ekiple çalıştıklarını aktaran Ünal, bire bir iletişimle maksimum verimli olmak için çalıştıklarının altını çizdi.

2019’da yurtdışındaki spor projelerinde yer almayı hedefliyor

Gymfit markasını uluslararası platforma da taşımayı düşündüklerini dile getiren Süleyman Ünal, “Elimizde görüşme halinde olduğumuz 10 tane büyük proje var. Bunların en az 5’ini sonuçlandırmayı planlıyoruz. Bunlar Türkiye’nin iddialı projeleri arasında yer alıyor. 2018’in sonuna kadar Türkiye’deki yapılanmamızı tamamen güçlendirip çok hızlı bir şekilde franchise yapmayı planlıyoruz. Katar ve Fransa’daki spor salonu sahipleri de bize taleplerde bulunuyor. Önce yurtiçindeki yapılanmamızı tamamlamayı 2019 yılından itibaren ise yurtdışı projelerine yönelmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

İnşaat firmalarına spor tesisi kurulumunda danışmanlık hizmeti de verdiklerine değinen Ünal, “AVM ve rezidans gibi çok büyük ölçekli konut projelerinde sosyal tesisleri çok iyi yönetemediler. Yerleşimde hatalar, hizmet kalitesinde düşüklük oldu. Biz bununla ilgili olarak danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Ekipmanı bizden almayı tercih eden firmalara danışmanlık yönünde çok ciddi indirimler yapıyoruz. Bazı firmalara da içerdeki işleyiş ve sistem kalitesi ile ilgili de eğitim verebiliyoruz. Böylece hem maliyeti aşağıya çekmiş oluyoruz hem de verimli bir şekilde o tesisin kullanılmasını sağlıyoruz” dedi.

Esjim Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ünal

Genel satışların yüzde 30'u ihracat

Spor aletleri ihracatına da önem verdiklerini dile getiren Süleyman Ünal, Ortadoğu ve Avrupa’ya yaptıkları ihracatın genel satışların yüzde 30’unu oluşturduğunu söyledi. Ürünlerinde kaliteye önem verdiklerini vurgulayan Ünal, 5 yıl garantili çalıştıklarına ve satış sonrası servis hizmetinde hassasiyet gösterdiklerine dikkat çekti. 2016 yılında yüzde 15 büyüdüklerini açıklayan Ünal, 2017’de yüzde 25 büyüme öngördüklerini açıkladı. 2016 yılını 100 kişilik istihdamla kapattıklarını belirten Ünal, bugün 170 çalışana ulaştıklarını, yılsonunda ise bu rakamı 200’e çıkarmayı hedefl ediklerini söyledi.