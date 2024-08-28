Sporun ve sporcunun destekçisi: Gloria Sports Arena

Gloria Sports Arena, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle Paris’e giden milli sporculara konforlu bir hazırlık dönemi imkanı yarattı. Söz konusu süreçte sporcuların heyecanını paylaşan tesis, Avrupa’nın en kapsamlı ve teknolojik spor merkezi olarak adından sıkça söz ettiriyor.

"Sporcularımızın azmine tanıklık ettik"

Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Özdemir: “Milli gururumuz olan sporcularımıza destek olmak, onların motivasyonlarını artırmak, hazırlık süreçlerinde yanlarında olmak, sporcularımızın hikayelerini dinlemek ve onların azmi ile kararlılığına şahit olmak bizlere de bir aile gibi hissettirdi. Bu cesur sporcularımızın milli duygularla harmanlanmış mücadelesine tanıklık etmek, birliğin ve gücün sembolü olmak, onların altın rengi hayallerini paylaşmak bizler için de büyük bir onur ve mutluluk kaynağı oldu. Gloria Sports Arena’da yaşanan bu özel anları ve sporcularımızın azim dolu hikayelerini paylaşmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduk’’ dedi.

Golf tutkunlarına özel tasarım

Özaltın Holding'in bünyesinde bulunan ve ünlü Fransız Mimar Michel Gayon tarafından tasarlanmış olan Gloria Golf Club, Trackman Driving Range alanı ve toplamda 45 delikli üç adet golf sahasıyla, golf sporuna gönül verenleri ağırlıyor.