Spotify üyelik fiyatlarına yüzde 42 zam



Webtekno'nun haberine göre, aboneliği bulunan kullanıcılara önümüzdeki günlerde e-posta ile bilgilendirme yapılacak. En son 1 Ağustos 2022 tarihinde yüzde 16 oranında zam yapmıştı. Son zamla birlikte 6 ay içinde yüzde 66 oranında zam yapılmış oldu. Bireysel abonelik ücreti 29,99 TL'ye yükseldi.

Tüm paketlere yaklaşık yüzde 42 oranında zam geldi. Mevcut aboneler için zammın ne zaman geçerli olacağı hakkında herhangi bir bilgilendirme yapılmazken, yeni üye olacak kişiler için yeni fiyatlar uygulanmaya başladı.

Zamlı fiyatlar şöyle:

Öğrenci: 14.99 TL/ay (Eski fiyat 10,49 TL)

Bireysel: 29.99 TL/ay (Eski fiyat 20,99 TL)

Duo: 39.99 TL/ay (Eski fiyat 27,99 TL)

Aile: 49.99 TL/ay (Eski fiyat 34,99 TL)