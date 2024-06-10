Starbucks, en zor dönemlerinden birini yaşıyor

Bu yılın başında şirketin dünya çapındaki satışları yıllık olarak yüzde 1,8 düşüş kaydetti.

Şirketin en büyük ve en önemli pazarı olan ABD'de satışlar yüzde 3 azaldı; bu pandemiden ve 2008’deki mali krizden bu yana yaşanan en büyük düşüş.

BBC’den Natalie Sherman’a konuşan ve Idaho eyaletinde yaşayan Andrew Buckley, şirketin çok uzun zamandır sadık bir müşterisi olmasına rağmen son fiyat artışlarından sonra Starbucks’tan kahve almayı bıraktığını söylüyor.