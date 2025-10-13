Strategy Inc.'den 27 milyon dolarlık yeni Bitcoin hamlesi

Kripto para yatırımlarına ağırlık veren Strategy Inc., 6-12 Ekim haftasında portföyüne 220 adet daha Bitcoin ekledi. Şirket, bu alımları ortalama 123.561 dolar seviyesinden yaparak toplamda 27,2 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi.

Son alımla birlikte Strategy Inc.'in elindeki toplam Bitcoin miktarı 640.250'ye ulaştı. Şirketin tüm varlıklarının ortalama 74.000 dolar maliyetle edinildiği ve toplam 47,38 milyar dolar tutarında olduğu bildirildi.

Yeni alım, şirketin Bitcoin'i uzun vadeli bir "temel hazine rezerv varlığı" olarak konumlandırmaya devam ettiğini gösteriyor. Strategy Inc., bu yatırımları finanse etmek için At-The-Market (ATM) programları kapsamında gerçekleştirdiği hisse satışlarından elde ettiği gelirleri kullandı.