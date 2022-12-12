Sütaş, Erasmus+’da sektörünün Türkiye temsilcisi oldu

Projenin Türkiye ayağında Türkiye Süt ve Süt Ürünleri Sektörü Mesleki Mükemmeliyet Merkezi’nin oluşturulması, nitelikli ArGe personeli sayısının artırılması, sektördeki iş gücünün bilgi ve becerilerinin AB düzeyine yükseltilmesi amaçlanıyor. Ayrıca mevcut iş gücünün ve geleceğin profesyonellerinin yetişmesi için yaşam boyu mesleki eğitim ve iş temelli öğrenme modelleri kapsamında etkin ve sürdürülebilir programların geliştirilmesi hedefleniyor.

Danimarka merkezli AB Süt Endüstrisi Öğrenme Birliği (AEDIL) koordinatörlüğünde yürütülecek olan “Süt ve Süt Ürünleri Sektöründe Avrupa Mükemmelliği Projesi”nin üyeleri arasında Türkiye, Danimarka, Almanya, Fransa, İrlanda, Hollanda, Polonya, Romanya ve Sırbistan bulunuyor. Söz konusu 9 ülkeden üniversiteler, birlikler ve şirketlerin de yer aldığı 48 ortak kurum ve kuruluşu buluşturan bu dev projenin Türkiye’deki partnerleri arasında; Sütaş’ın yanı sıra Bursa Uludağ Üniversitesi ile Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) de yer alıyor.

Mesleki Mükemmeliyet Merkezi kurulacak

Toplam 4 milyon Euro’luk bütçeye sahip olan AB Erasmus+ KA3 Projesi kapsamında, 9 ülkede 9 mesleki mükemmeliyet merkezinin temelinin atılması planlanıyor. Bu çerçevede Türkiye’de de bir Süt ve Süt Ürünleri Sektörü Mesleki Mükemmeliyet Merkezi oluşturulurken bu merkezin liderliğini, Bursa Uludağ Üniversitesi yürütecek. Merkezde sektör temsilcisi olarak Sütaş, sivil toplum kuruluşu temsilcisi olarak ise SET-BİR yer alacak. Müdürlüğünü Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Doç. Dr. Metin Güldaş’ın üstleneceği merkezin yürütme kurulunda ise Sütaş ArGe Koordinatörü Özlem Kaner ile SET-BİR Genel Sekreteri Elif Yücel görev yapacak.