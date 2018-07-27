TAB Akademi eğitimini yüzde 100 ‘akıllandıracak’

27 Temmuz 2018

SİBEL SANCAKLI

İSTANBUL - TFI-TAB Gıda bünyesinde kurulan TAB Akademi, eğitimde yüzde 100 dijitalleşmeyi hedefliyor. Eğitim sisteminin yüzde 40’ını e-öğrenme platformuna dönüştüren şirket, Türkiye’de 20 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. Şirketin bünyesinde, Burger King, Popeyes, Arby’s, Sbarro, Usta Dönerci gibi markalar bulunuyor.

Konuyla ilgili DÜNYA’ya açıklamalarda bulunan TAB Gıda İK’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Asok, “Çalışanlarımıza en kısa sürede en etkili eğitimleri verebilmek ve onları çalışma yaşamına en hızlı şekilde adapte edebilmek için eğitim sistemimizin yüzde 40’ını e-öğrenme platformuna dönüştürdük. Hedefimiz bu oranı yüzde 100’e tamamlamak” ifadelerini kullandı.

BK Link sistemini uygulamaya başladı

ABD ve İspanya’nın ardından Burger King sistemi içinde İngiltere ile birlikte üçüncü ülke olarak BK Link sistemini uygulamaya aldıklarını belirten Asok, “Bu proje ile çalışanlara yönelik uygulanan eğitim modüllerinin yüzde 80’ini dijitalleştirdik. Çalışanlarımızın ellerindeki tabletlerle, kişisel şifrelerini girerek eğitim materyallerine ulaşabilmelerini, eğitimlerini takip edebilmelerini sağladık” diye konuştu.

Asok, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ile gerçekleştirdiği e-sertifikalı ‘Geleceğin Yöneticileri’ eğitim programına da diğer eğitim programlarına göre rekor katılım olduğunu söyledi.

Yeni istihdam sağlama konusunda tüm restoran müdürlerinin yönetici adayı ya da ekip üyesi olarak işe başladığını belirten Asok, “Ekip üyesi olarak işe girmiş birisi 2-3 yıl içinde kendi ekibini yöneten bir restoran müdürü haline gelebiliyor. Dolayısıyla 2-3 yılda müdür olmak mümkün” dedi.

TAB Gıda’da ekip üyesi olarak başladığınız işinizde 3 aylık bir eğitim sonucunda uzman olabilirken, 2 yılda restoran yöneticisi olunabileceğini kaydeden Asok, “Bu yıl TAB Gıda bünyesinde 5 bin kişi terfi etti. Bunun çok büyük bir oranı ise saha çalışanı” şeklinde konuştu.

Yarı zamanlılara fırsat eşitliği

Eğitim hayatlarını devam ettiren yarı zamanlı çalışan sayılarının da her yıl arttığını belirten Asok, “TAB Gıda, yıllık olarak ortalama bin ile bin 500 arası yarı zamanlı çalışma başvurusu alıyor. Yarı zamanlı olarak bünyemize katılanların yaklaşık yüzde 25-30’u tam zamanlı çalışmaya devam ediyor. Yarı zamanlı çalışma biçimini bizim restoranlarımızın çalışma disiplinine de uygun bir yöntem olduğu için destekliyoruz. Ayrıca, yarı zamanlı çalışanlarımız tanıdığımız fırsat eşitliği ile şirketin tüm terfi, atama ve prim sistemlerinden, tam zamanlı çalışanlarımızla aynı şartlarda yararlanabiliyor” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere yazın staj imkanı

"Yaz dönemi bazı bölgeler daha hareketlendi. Dalaman, Antalya gibi havaalanlarının olduğu bölgelerde hatta bütün sahil bölgelerinde yaz dönemi çok daha yoğun geçtiği için bu bölgelerde ekstra bir istihdamımız oluyor” diyen Asok şu bilgileri verdi: “Özellikle eğitim birimlerinin olduğu yerlerde staj imkanı da sağlıyoruz. Sadece merkez stajyeri değil eğitim ofislerimizin olduğu diğer illerde de genç, çalışkan, gönüllü staj yapmak isteyen ya da zorunlu stajını yapmak isteyen arkadaşlarımıza staj fırsatları sunuyoruz.”