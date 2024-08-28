TAB Gıda'dan ikinci çeyrekte 10 milyar lira gelir

Burger King, Popeyes, Arby's, Sbarro ve Subway gibi markalarla birlikte kendi oluşturduğu milli markaları Usta Dönerci ve Usta Pideci'yi de bünyesinde barındıran TAB Gıda, operasyonel performansını 2024'ün ikinci çeyreğinde artırdı.

TAB Gıda Finans, Mali İşler, Franchise ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür (Co-CEO) Özgür Çetinkaya, yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyrekte olduğu gibi yollarına güçlü bir şekilde devam ettiklerini belirterek, "Hem kendi restoranlarımızın hem de franchise restoranlarımızın satışlarını içeren sistem genelindeki toplam satışlarımız, geçen yıla göre yüzde 76 artarak 10,8 milyar liraya ulaştı." ifadelerini kullandı.

Reel büyüme yüzde 4

Enflasyona göre düzeltilmemiş hasılatlarının da yıllık bazda yüzde 78 büyüdüğünü aktararak, Uluslararası Muhasebe Standardının (IAS) 29. maddesine göre düzenlenmiş hasılatlarının ise yüzde 4 reel büyümeyle 7,5 milyar lira olduğunu kaydetti.

2024'ün ilk yarısı itibariyle toplam varlıklarını geçen yılın sonuna göre reel yüzde 10 artırdıklarına değinen Çetinkaya, bilançolarını daha güçlendirdiklerine dikkati çekerek, "Aynı şekilde, öz kaynaklarımızı reel olarak yüzde 7 oranında büyüttük, bu da gelecekteki büyüme ve karlılığımız için sağlam bir temel oluşturdu. Ayrıca, güçlü nakit pozisyonumuz ile bilançomuzu daha da sağlamlaştırdık, bilançomuzda herhangi bir yabancı para yükümlülüğü bulunmuyor." açıklamasını yaptı.