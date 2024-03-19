TAB Gıda, 81 şehirde 1.615 restorana ulaştı

TAB Gıda’nın 2023 yılındaki operasyonel ve finansal başarısının stratejik hedeflere titizlikle bağlı kalmalarının, finansal dengeyi ve disiplini koruyarak karlı büyümeye odaklanmalarının bir sonucu olduğunu dile getiren TAB Gıda Co-CEO’su Özgür Çetinkaya sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin hızlı servis restoran sektöründeki lider konumumuzu daha da güçlendirdik. 2023 yılında hem dijitalleşmeye hem de yeni restoran açılışları ve restoran yenilemelerine 1,5 Milyar TL’ye yakın yatırım yaptık. Sistemimize 183 yeni restoran ekleyerek 1.615 restorana ulaştık. Restoranlarımızın 928’ini TAB Gıda olarak kendimiz, 687’sini ise franchise girişimcilerimiz ile birlikte yönetiyoruz. Franchise operasyonlarımız dahil 22 bini aşkın çalışana istihdam sağlıyoruz. Kadın çalışan sayısında Türkiye’nin lider şirketleri arasındayız. Her gün birlikte daha da güçlenerek büyümeye devam ediyoruz.

“FAVÖK'ümüzü %83 artırarak 4.321 Milyon TL'ye yükselttik”

Enflasyona göre düzenlenmiş gelirlerimiz, geçen yıla kıyasla %20 reel artışla 19.988 Milyon TL'ye ulaştı. Disiplinli finansal ve operasyonel yönetim ile kar odaklı stratejilerimiz sayesinde, enflasyona göre düzenlenmiş düzeltilmiş FAVÖK'ümüzü %83 artırarak 4.321 Milyon TL'ye yükselttik. Bu dikkat çekici finansal performansımız neticesinde, net karımızı reel olarak %33 arttırarak 2.458 Milyon TL'ye çıkardık. Karlılığımızdaki artışın arkasındaki en önemli güç, ekosistem şirketlerimizle yarattığımız sinerjidir. Bu sayede, sektörde benzeri olmayan çevik tedarik zincirimizle ölçek ekonomisine erişim sağlıyoruz ve birim maliyetlerimizi düşürebiliyoruz. Operasyonel ve finansal karlılığımız sonucu olarak franchise taleplerinde artış görmek bizi son derece memnun ediyor ve büyümemizi hızlandırıyor.”

“Dijitalleşme ve yeni teknolojilere yatırımlarımızı artıracağız”

2023 yılında dijitalleşmeye ve yeni teknolojilere yaptıkları yatırımları daha da hızlandırdıklarını ve dijitalleşme konusunda kaydettikleri ilerlemenin de büyümede önemli katkısı olduğunu ifade eden TAB Gıda Co-CEO’su Özgür Çetinkaya, “2023 yılında dijitalleşme yatırımlarımızın bir parçası olarak restoranlarımızda self-servis kioskları devreye almaya başladık. Bu kiosklar, müşteri sipariş sürecini basitleştirerek bekleme sürelerini azalttı ve müşteri deneyimini zirveye taşıdı. Yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz pazarlama faaliyetleriyle müşterilerimizin markalarımıza olan bağlılığını pekiştirdik ve mevsimsel kampanyalarımız aracılığıyla yenilikçi ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturduk.

Ekip olarak sergilediğimiz çevik performans sayesinde, müşterilerimize üstün hizmet sunmanın yanı sıra, stratejik büyüme ve karlılık konusundaki yatırımcılarımıza verdiğimiz taahhütleri de yerine getirdik. 2023'te aldığımız kararlar ve hayata geçirdiğimiz stratejiler, 2024 hedeflerimize ulaşmamız için sağlam bir zemin oluşturdu. Dinamik pazar koşullarına hızla uyum sağlama ve sürekli yenilikçilik yolundaki kararlılığımızı, teknoloji ve dijitalleşme alanındaki yatırımlarımızla birleştirerek sektördeki liderliğimizi sürdüreceğiz.” dedi.