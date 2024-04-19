TEB’den 10 yılda 2 bin girişimciye destek

Girişim Bankacılığı ile 10 yılda 2 binden fazla girişimciye destek veren Türk Ekonomi Bankası (TEB), bu girişimcilerin toplamda 713.7 milyon TL yatırım almasına ve 191 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmesine aracılık etti.

Programa katılan girişimcilerin yüzde 13'ünden fazlasını kadın girişimciler oluştururken, desteklenen girişimlerin yüzde 40'ının Anadolu kökenli olması bölgesel fırsat eşitliğini ve girişimcilik ruhunu her köşeye taşıma hedefinde elde edilen başarıyı gösteriyor.

Bu yıl ise geniş yelpazede sunulan desteklerle 200 erken ve ileri aşama firmaya ulaşılarak girişimcilik ekosisteminde sürdürülebilir bir büyüme ve gelişim sağlanması amaçlıyor. TEB sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla 2013’te hayata geçirdiği Girişim Bankacılığı ile inovatif iş fikirlerini ekonomiye kazandırmak ve girişimcilik ekosistemini geliştirmek için çalışıyor. Bünyesinde ayrı bir departman kurarak Girişim Bankacılığı hizmeti sunan ilk banka olan TEB, tam 10 yıldır sadece ülkemizde girişimciliğin gelişmesine değil aynı zamanda global alanda da ekosistemin güçlenmesine katkı sağlıyor.

Girişimcilere uçtan uca destek

TEB, Girişim Bankacılığı ile girişimcilere kapsamlı destek sunarak inovatif fikirlerin katma değerli işlere dönüşmesi, katma değerli işlerin yatırımcılarla buluşması ve hayata geçirilmesine katkıda bulunuyor. Girişim Bankacılığı çatısı altında girişimcilere özel finansal ürünlerinin yanı sıra eğitim, danışmanlık, networking, yurtdışına açılma gibi finansal olmayan hizmetler sunan TEB, tekno girişimciler, kadın girişimciler ve çevreci girişimciler için de özel hizmetler geliştiriyor.

Kapsamlı destek programları

TEB Girişim Bankacılığı, girişimcileri her aşamada desteklemek üzere kapsamlı bir program yelpazesi sunuyor. Bu programlar girişimcilere iş fikirlerini gerçek dünyada uygulanabilir, sürdürülebilir ve başarılı işletmelere dönüştürmeleri için gereken her türlü desteği sunuyor. Bu sayede girişimciler iş planlarını hayata geçirme, yatırımcılarla buluşma ve projelerini sürdürülebilir bir şekilde büyütme imkanı buluyor.

TİM-TEB Girişim Evleri ülkenin dört bir yanında

Ülke genelinde daha fazla girişimciye ulaşmak amacıyla temelleri İstanbul’da atılan Girişim Evi konseptini TİM iş birliğiyle Anadolu’nun farklı illerine de taşıyan TEB, bugün 7 ildeki TİM-TEB Girişim Evleri ile Türkiye’nin en yaygın ve kapsamlı girişimcilik programlarının sahibi konumunda.

TİM-TEB Girişim Evleri’nde teknoloji şirketlerinin sürdürülebilirliğini ve hızla büyümesini sağlamaya yönelik özgün programlar geliştirilirken; Green Up Sürdürülebilir Yeşil Büyüme Programı ile sürdürülebilirlik konusunda çalışan girişimler destekleniyor. TİM-TEB Girişim Evleri ile teknoloji girişimlerinin sayısını artırma, işletme ömürlerini uzatma, yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracattaki payının çoğalması amaçlanıyor. Anadolu'daki teknoloji girişimcilerinin ekosistemdeki gücünü artırmak, girişimcilikte bölgesel fırsat eşitliğine katkı sunmak da hedefler arasında yer alıyor.

10. yıla özel paydaşlara teşekkür plaketi

TEB Girişim Bankacılığı'nın 10. yıl dönümü, bankanın yenilikçi ve girişimci ruhunu ekosistemin diğer paydaşlarıyla birlikte kutlamak üzere düzenlenen özel bir etkinlikle taçlandırıldı. TEB'in girişimcilik ekosistemine sunduğu katkıların yanı sıra programın bugüne kadar ulaştığı başarıların ve hedeflerinin vurgulandığı etkinlikte, girişimcilik ekosisteminin paydaşlarına destek ve katkılarından dolayı TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici ve TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Cengiz: Türkiye'nin yenilikçi potansiyelini dünyaya taşıyoruz

TEB Girişim Bankacılığı’nın 10 yılı ve gelecek vizyonuyla ilgili görüşlerini paylaşan TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz şunları söyledi: “TEB Girişim Bankacılığı olarak 10 yılda ekosistemde elde ettiğimiz konum çalışmalarımızın başarısını teyit ederken, geleceğe yönelik sorumluluklarımızı da artırıyor.

Biz banka olarak ülkemizin yenilikçi potansiyelinin tam anlamıyla ortaya çıkarması için destek sunuyoruz. Girişimcilerin seslerini duyurabilmeleri, yenilikçi fikirlerini ticarileştirebilmeleri, uluslararası başarı hikayeleri yazabilmeleri için gereken desteği ve kaynağı sağlıyoruz. Girişimciliğin ve inovasyonun Türkiye ekonomisindeki rolünü daha da güçlendirme hedefiyle desteğimizi daha da artırarak ülkemizin yenilikçi potansiyelini global alana taşımaya devam edeceğiz.”

TEB Etkisi, girişimcilere verilen desteklerle daha da büyüyor

Yapılan açıklamada, “Doğal kaynakları doğru kullanan, geri dönüşüm ve tasarruf sağlayan, karbon ayak izini azaltan girişimlerin çoğalmasıyla hepimiz için daha iyi bir gelecek mümkün. TEB de sorumluluk bilinciyle hareket ederek ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulurken, “iyi ve örnek banka” anlayışıyla ekonomi, çevre ve toplum için fayda sağlayan çalışmalar yapıyor.

Geleceği bugünden düşünerek hareket edenleri, finansal ve finansal olmayan ürün ve hizmetleriyle destekleyen banka, bu yönde yarattığı pozitif etkiyi TEB Etkisi olarak adlandırıyor. Sürdürülebilir ekonomik büyümenin olmazsa olmazları arasında yer alan girişimcilik ve inovasyona iş stratejilerinde öncelik veren TEB’in tam 10 yıldır girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için yaptığı çalışmalar TEB Etkisi’ni daha da büyütürken, hepimiz için daha iyi bir geleceğin inşasına önemli katkılar sağlıyor” denildi.