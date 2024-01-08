‘Tedarik Ağı Zirvesi’ni geleneksel hale getirecek

Yerli üretimi dünyaya ihraç ederken yaptığı çalışmalarla otomotiv yan sanayi ve savunma sanayiinde söz sahibi olan Genmot, Tedarik Ağı Zirvesi’ düzenleyerek bu yıl ilk defa tedarikçileriyle buluştu. Dünyanın tek entegre fabrikasını bünyesinde barındırarak 70 marka ve 600’den fazla krank mili çeşidiyle Konya’nın ihracatta söz sahibi firmaları arasında yer aldıklarına dikkat çeken Genmot Krank Şaft Endüstri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçük, “Bu yıl ilk defa ‘Genmot Tedarik Ağı Zirvesi’ düzenledik.

2 bine yakın tedarikçimizle olan ilişkilerimizi güçlendirmek ve bugün ki gelinen başarıyı beraber kutlamak amacıyla tedarikçilerimizle Konya Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikamızda buluştuk. Aramızdaki bağları daha da kuvvetlendirmek için bu buluşmalara başlamaya karar verdik” dedi. Profesyonel yaklaşımı ve ortaya koyduğu kurumsal kimlikle müşteri memnuniyetini ön planda tutarken personel ve tedarikçi motivasyonuna da önem veren bir şirket olmanın gerekliliği olarak ‘Genmot Ailesi’ çatısı altındaki tedarikçileri buluşturduklarını ifade eden Küçük, Genmot Tedarik Ağı Zirvesi’ni geleneksel hale getirmek istediklerini bildirdi.

“Savunmada önemli çalışmalar yapıyoruz”

Yaklaşık 2 bin tedarikçiyle çalıştıklarını aktaran Küçük, “Uluslararası ve ulusal olmak üzere çalıştığımız pek çok firma bulunmakla birlikte tedarik ağımıza yeni firmaları da ağımıza dahil ederek çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

1985 yılından bu yana üretim yapan bir firma olarak otomotiv yan sanayi ve savunma sanayiinde önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Hasan Küçük, “2024 yılı bizim için yatırım yılı olacak. 2023 yılında yapılan çalışmalarla büyüme hedeflerimizi gerçekleştirmeye odaklandık. 2024 yılında yeni fabrika alanımızın inşaatını gerçekleştireceğiz. Müşteri ve montaj hatlarına daha iyi hizmet verebilmek adına yeni fabrika alanı yatırımına başladık. Yeni fabrika alanımızdaki çalışmalarımızla krank mili üretim ağımızı genişleterek çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz” dedi.