TEKNOFEST Akdeniz'de dereceye giren takımlara ödülleri verildi

Sanko Holding, toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST’in bu yıl beşinci kez ana paydaşları arasında yer alarak Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda geleceğin teknolojilerini üretecek gençleri desteklemeyi sürdürüyor.

TEKNOFEST’in ana paydaşlarından Sanko Holding’in yürütücülüğünde gerçekleştirilen ‘Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’nda dereceye giren takımlar ödüllendirildi. Yarışlarda birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri ise 2-6 Ekim 2024 tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilecek finallerde belirlenecek.

En İyi Sunum Ödülü

ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde, Denizli Merkezefendi Bilim Sanat Merkezi 4’üncü sınıf öğrencileri Ayşe Küloğlu, Egemen Kocagöz ve Yusuf Arda Balay tarafından hazırlanan 'Akıllı Şarj Cihazı' projesi, 'İlkokul /Ortaokul” seviyesinde 'En İyi Sunum' ödülünün sahibi oldu.

Gebze TÜBİTAK Fen Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Elif Berra Demir, 'Fındık Zurufu ve Makroalglerden Döngüsel Ekonomiye Katkı Sağlayacak Gıda Ambalajı Sentezi ve Karakterizasyonu' projesiyle Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’nda 'En İyi Sunum' ödülüne değer görüldü.

Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü

Manisa Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi 10’uncu sınıf öğrencileri Beren Bağlan, Eylül Güner, Gül Dirier, Nihal Dirier, 'Rüzgar Tribünlerinin İç Bakımını Görüntü İşlemiyle Birlikte Otonom Olarak Yapan Sistem' projesiyle 'Lisesi Seviyesi” kategorisinde 'Ticarileştirme Potansiyeli” ödülü aldılar.

Üniversite ve üzeri kategorisi ödülleri

Cerrahpaşa Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Adem Yurtsever, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Öğr. Üyesi Doç. Dr. Hamdi Mıhçıokur, ERÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Doktora Öğrencisi Emine Büşra Çolakoğlu ve Yüksek Lisans Öğrencisi Hatice Elbir’in geliştirdiği 'Atıksulardan Mikroplastikleri Gidermek İçin Yenilikçi Bir Çözüm – Yer Çekimi ile Çalışan Arıtma Sistemi' projesi 'Üniversite ve Üzeri” kategorisinde 'En İyi Sunum' ödülü kazandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Doktora Öğrencisi Gürkan Akarken ve Lisans Öğrencisi Gökçe Kayatepe, Enerji Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Uğur Cengiz danışmanlığında hazırladıkları 'Isı Yalıtımlı ve Kendi Kendini Temizleyen Jeopolimer Levha' projesiyle 'Üniversite ve Üzeri' kategorisinde 'Ticarileştirme Potansiyeli' ödülüne layık görüldüler.