Teknosa, Ege'de iki mağaza açtı
Teknoloji perakede zinciri Teknosa, İzmir’deki 16’ncı, Manisa’daki 6’ncı mağazasını hizmete soktu.
Teknosa, mağaza yatırımlarını sürdürüyor. Şirket toplam 150 metrekare alana sahip Çiğli Kipa mağazasıyla İzmir’deki 16’ncı mağazasını ve 187 metrekarelik Salihli Kipa’daki mağazasıyla da Manisa’daki 6’ncı mağazasını Egeli teknoloji severlerle buluşturdu.
2018 yılında omnichannel yatırımlarını güçlendirip, büyümesini sürdürmeyi hedefleyen Teknosa, yeni mağazaları ile toplam mağaza sayısını 207'ye çıkardı.