TEMU'dan Türkiye pazarında yeni hamle: 1 günde teslimat dönemi başladı

Çin merkezli online alışveriş platformu TEMU, Türkiye operasyonlarına resmen başladı. İstanbul’daki deposuyla 1 günde teslimat vaadeden platform, artık Türkiye merkezli faturalandırma da yapacak.

2024 yılının son çeyreğinden bu yana ödemeleri İrlanda merkezli yapısından Türkiye'deki yeni şirketine kaydıran TEMU, bu hamleyle hem vergi yükünü optimize etti hem de Türk kullanıcılar için daha şeffaf bir alışveriş deneyimi sunmaya başladı.

Daha önce ABD ve Avrupa pazarlarında da benzer bir operasyon modeli geliştiren şirket, Türkiye'de kurduğu depo sayesinde siparişleri yurt dışından değil, doğrudan Türkiye içinden ulaştıracak. Bu model, hem lojistik maliyetlerin düşmesini hem de teslimat süresinin ciddi oranda kısalmasını sağlayacak.

Türkiye’deki faaliyetlerini kampanyalarla destekleyen TEMU, kullanıcılarına ilk siparişte ücretsiz kargo ve özel indirimler sunuyor. Şirketin dijital mecralarda kullandığı "Artık Türkiye’deyiz" sloganı, pazara hızlı ve iddialı girişinin altını çiziyor.