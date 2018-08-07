Tesla'nın borsadan çekilmesi gündemde

07 Ağustos 2018

Amerikan uluslararası elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla'nın, New York borsasından çekilmesinin gündemde olduğu bildirildi.

Tesla'nın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tesla'yı hisse başına 420 dolardan borsadan çekmeyi değerlendiriyorum. Finansman garantilendi." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında ayrıca, "Borsadan çekilmemiz durumunda umarım şu anki bütün yatırımcılar Tesla'da kalır" yorumunu yapan Musk, şirket hissedarlarının kendi hisselerini 420 dolardan satabileceği veya firmanın borsadan çekilmesi durumunda hisselerini ellerinde tutmaya devam edebileceklerini kaydetti.

Tesla'nın hisse başına 420 dolardan borsadan çekilmesi durumunda şirketin değerinin 70,6 milyar dolar olması bekleniyor.

İlk halka arzı Haziran 2010'da gerçekleşen Tesla'nın hisseleri, New York borsasına 17 dolardan sunulmuştu.

Tesla hissedarları firmanın artan nakit harcamalarını ve üretimde son teslim tarihlerini kaçırmasını eleştirirken, uzmanlar Tesla'nın borsadan çekilmesi durumunda bu tür baskıların bir kısmının şirketin üzerinden kalkacağını savunuyor.

Tesla hisseleri yüzde 11 artış kaydetti

Musk'ın şirketi New York borsasından çekmeyi değerlendirdiğini duyurmasının ardından, firmanın hisseleri önce yüzde 8,5 prim yaptı.

Ancak, ilerleyen saatlerde Tesla hisselerine yönelik işlemler Nasdaq Teknoloji Endeksi tarafından hisse başına 367 dolardan askıya alındı.

Yaklaşık 1 saat sonra Tesla hisselerinin yeniden Nasdaq'ta işlem görmesine izin verilmesinin ardından ise şirketin hisse başına değeri 379,57 dolardan günü tamamladı. Böylece firmanın hisseleri günü yüzde 11 artışla kapatmış oldu.

Analistler, Tesla hisselerine olan talebin yarın da yüksek olabileceğini belirtiyor.

"Suudi Arabistan Tesla'nın hissesini alacak" iddiası

Tesla'yla ilgili bir başka haber ise İngiltere merkezli Financial Times gazetesinden geldi.

Gazetenin haberinde, dünyanın en büyük varlık fonlarından Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun bu yıl içinde şirketin yüzde 3 ila 5 hissesini satın alacağı iddia edildi.

Kaynak: AA