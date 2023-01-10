Tether, ICRYPEX'in Tether Gold'u listelediğini duyurdu

Kripto para piyasalarında ilk ve en yaygın kullanılan stablecoin'e güç veren blockchain özellikli platform tether.to'yu yöneten şirket Tether Operations Limited (Tether), Tether Gold'un (XAUT) Türkiye’nin lider kripto para platformlarından ICRYPEX'te listeleneceğini duyurdu. Bu listelemenin ardından ICRYPEX kullanıcıları, İsviçre'de güvenli kasalarda tutulan fiziksel altının sahipliğini temsil eden bir kripto varlık olan Tether Gold’u (XAUT) kolaylıkla alıp satabilir hale geldi.

Kripto piyasalarında farklı emtialara endeksli olan birçok stablecoin bulunmakta. Tether Gold, 2020 yılında Tether’in kurucu ve geliştirici ekibi tarafından piyasaya sürülen ve kripto ekosisteminde oldukça bilinen bir stablecoin olarak öne çıkıyor. Altın fiyatlarına paralel olarak değerlenen stablecoin, altın alıp satmak isteyen kullanıcıların kolay ve hızlı bir şekilde işlem yapmasına olanak sağlıyor. Bu sayede ICRYPEX’te işlem yapan kullanıcılar; 7/24 hızlıca dijital altın alıp satabiliyor, kolayca transfer işlemi gerçekleştirerek saklayabiliyor.

“Stablecoinler riski azaltmak isteyen yatırımcılar için büyük önem taşıyor”

Tether Gold’u listelemesine ilişkin açıklamalarda bulunan ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer, “Stablecoinler kripto para piyasalarında özellikle riski azaltmak isteyen yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Stablecoinler'in çoğu dolara endeksli olsa da diğer itibari para birimlerine ve emtialara endeksli fiyat hareketi gerçekleştiren stablecoinler de piyasada yatırımcılar tarafından tercih edilmekte. Tether Gold da altın sahipliğini temsil eden bir stablecoin. Bu sebeple altın fiyatlarına bağlı bir şekilde fiyat değişimi gerçekleştiriyor. ICRYPEX kullanıcıları artık Tether Gold'a yatırım yaparak, birikimlerini altın fiyatlarındaki değişimden faydalanarak değerlendirebilecek. Öte yandan, Tether Gold’u, Tether ile iş birliği içerisinde olarak Türkiye’de yatırımcılarla buluşturan ilk platform olmak oldukça sevindirici” dedi.

Tether Gold’un ICRYPEX’te listelenmesine ilişkin görüşlerini aktaran Tether CTO’su Paolo Ardoino, “ICRYPEX, Tether Gold'u platformlarında kullanıma sunmaya karar verdiği için son derece heyecanlıyız. ICRYPEX kullanıcıları, fiziksel altının sahipliğini temsil eden güvenilir bir stablecoin'e erişim kazanarak, artık nadir ve sürekli olarak değer verilen bir emtiaya sahip olmanın yanı sıra enflasyona karşı da koruma sağlayabilecek” dedi.