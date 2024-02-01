The Clique Türkiye'nin ilk tasarım giyim platformu olmaya hazırlanıyor

Türkiye'nin perakende sektöründeki mevcut zorlukları ele alan The Clique Genel Müdürü Eylül Ögetürk Önemlitürk, Endüstriyel markaların ya da tedarikçilerinin yer almayacağı, sadece tasarım giyim markaların temsil edildiği “The Clique” Stil ve Moda Platformu’nun Mart ayı itibariyle faaliyetlerine başlayacağını açıkladı.

The Clique, üyelerine özel hizmetler ve ayrıcaklı alışveriş deneyimi ile moda dünyasında sürdürülebilirliği ve kişisel stilin önemini bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Perakende sektöründe faaliyet gösteren pazaryerlerinin tasarım giyim markalar için rekabetçi bir ortam sunamamasından yakınan Önemlitürk, yüksek komisyon oranlarının sektörün ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığına dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

“Sektörde bu alanda önemli bir boşluk olduğu kendi markalarımız için yaptığımız pazarlama faaliyetleri esnasında fark ettik. Yaptığımız Pazar araştırmaları, Özel tasarım giyim ve aksesuar ürünler için ayrıcalıklı bir alışveriş platformunun gerekliliğini ortaya koydu. Bu boşluğu doldurmak ve Türkiye'de üretim yapan tasarım giyim markalarına özel bir çözüm sunmak amacıyla YLL Tasarım Giyim ve Mağazacılık olarak, The Clique adlı Stil ve Moda Platformu geliştirdik.

The Clique, endüstriyel olmayan markalar için ideal bir platform olmak suretiyle tasarımcıların ürünlerini hem Türkiye hem de uluslararası pazarda geniş bir kitleye ulaştırmalarını sağlayacak. Moda sektörü, ürettiği benzersiz ürünleri bir kahve makinesi ya da deterjan ile aynı platformda olmadan geniş kitlelere ulaştırabilmeyi hak ediyor.

Platformumuz bu özel markaları, ayrıcalıklı hizmetler ile tüketiciler ile buluşturmayı hedefliyor. Platform üyelerimiz statü puanlarına göre sınıflandırılarak içlerinde birebir stil danışmanlığı gibi eşsiz hizmetler alabiliyor olacaklar.”

Tasarım Giyim markaları için değer odaklı bu platformda kendilerini ifade edebilmeleri ve potansiyel müşterilere ulaşabilmeleri için bir köprü oluşturma hedefiyle yola çıkan The Clique, Yüksek komisyonlar ve karmaşık koşullarla mücadele eden markalara alternatif bir çözüm sunarak, sektörü daha adil ve sürdürülebilir bir hale getirmeyi planlıyor.

YLL Tasarım Giyim ve Mağazacılık, tasarım giyim sektöründe çözüm odaklı bir lider olma vizyonuyla yola çıktı. The Clique platformu, hem tasarımcılara yeni bir pazar sunmak hem de tüketicilere benzersiz ve özgün ürünlere erişim sağlamak için tasarlandı.

Türkiye'nin tasarım giyim devrimine öncülük eden YLL, sektöre yepyeni bir perspektif kazandırarak kısa sürede kendi kitlesine erişebilmeyi planlıyor. Katılımın davetiye yoluyla edinildiği bilgisini aldığımız platformda, bireysel üyeler statü puanlarına ölçüsünde hizmetlerden ücretsiz faydalanabiliyor. Katılımcı Markalar ise platform kriterlerine uygunluk testi ve editör onaylarından sonra platforma dahil ediliyorlar.