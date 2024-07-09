THY, AerCap ile 10 adet Airbus A321neo uçağının kiralanması için anlaştı

AerCap İcra Kurulu Başkanı Aengus Kelly, "Türk Hava Yolları'na, bu 10 yeni A321neo uçağının kiralanmasıyla destek vermekten, geniş rota ağını genişletmeye devam etmelerine ve dar gövde filosunu daha fazla operasyonel verimlilik için modernleştirmelerine yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, "AerCap ile ortaklığımız sayesinde filomuzu 10 yeni Airbus A321neo uçağıyla daha da güçlendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni rotalar için devam eden genişletme planlarımızı desteklerken ve mevcut rotaların sıklığını artırırken yolcularımıza modern ve verimli bir seyahat deneyimi sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.