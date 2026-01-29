THY Başkanı Bolat: 2033’te Türkiye GSYH’sına 144 milyar dolarlık katkı sağlayacağız

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, A Para canlı yayınında yaptığı açıklamada, AJet ile birlikte toplam 516 uçağa ulaşıldığını belirtti. Bolat, AJet dahil 813 uçaklık hedef doğrultusunda ilerlediklerini, 2036’ya kadar uzanan siparişlerle filoya 500 uçak daha ekleneceğini, SunExpress ile birlikte toplam uçak sayısının bine yaklaşacağını söyledi.

Bolat, Asya pazarında Thai Airways ile iş birliği anlaşması imzaladıklarını belirterek kapsamlı bir ortak program geliştirileceğini ifade etti.

Çin ana karasında 21 hatla faaliyet gösterdiklerini aktaran Bolat, son 4 yılda 5 büyük Çinli havayolunun İstanbul’a uçmaya başladığını, frekansların artırılacağını ve Boeing’den gelecek yeni uçaklarla 7 yeni hat açılacağını söyledi.

ABD pazarına ilişkin değerlendirmesinde Bolat, 5 milyon turist ve yolcu hedefi bulunduğunu, Kuzey Amerika kârında düşüş yaşanırken Güney Amerika’da kârlılığın arttığını dile getirdi. Ayrıca Air Europa ile yolcu taşımacılığına yönelik planların gündemde olduğunu aktardı.

AJet’ten Ankara ve İstanbul’a sağlık turizmi hamlesi

AJet’in Sabiha Gökçen’den 16 yeni hat açacağını belirten Bolat, yıl sonunda AJet filosunun 70’i sıfır olmak üzere 100 yeni nesil uçaktan oluşacağını söyledi.

AJet’in Ankara ve İstanbul merkezli sağlık turizmi paketleri hazırladığını ifade eden Bolat, diş hastaneleriyle görüşmeler yapıldığını, 3 günlük paket programların oluşturulduğunu ve Ankara için 1 milyar dolarlık turizm potansiyeli gördüklerini vurguladı. Ankara’nın, AJet’in önemli hub merkezlerinden biri olacağını kaydetti.

“2033’te ekonomiye 144 milyar dolarlık katkı”

Bolat, büyüme stratejisinin makro ekonomik etkisine dikkat çekerek, 2033 yılında Türk Hava Yolları’nın Türkiye GSYH’sına 144 milyar dolarlık katkı sağlayacağını söyledi.

Çalışanlara ilk 6 ay için yüzde 13 zam

İstihdam ve ücret politikalarına da değinen Bolat, THY’de yaklaşık 50 bin çalışan bulunduğunu belirterek, ilk 6 ay için zam oranının yüzde 13 olarak belirlendiğini açıkladı.

Bolat, “4-5 yıl önce her 100 dolarlık gelirin 19 doları çalışanlara ödenirken, bugün bu rakam 26 dolara çıktı. Bu oran büyük havayolu şirketleriyle uyumlu” dedi.