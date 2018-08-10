THY'den tarihi rekorlar geliyor

10 Ağustos 2018

Ece CEYHUN

Türk Hava Yolları için 2018 rekorların kırılacağı bir yıl olacak. Yolcu doluluk oranında rekor kırarak yılın ilk yarısını geride bırakan şirket şimdi yeni bir rekora daha imza atmaya hazırlanıyor.

Dünyanın en büyük havalimanı taşınmasını gerçekleştirecek olan THY, bu taşınma ile de dünyada bir ilki gerçekleştirecek. Yeni havalimanından ilk uçuşunu 31 Ekim saat 14:00’te başkent Ankara’ya yapacak olan THY’nin, ilk yurtdışı uçuşu ise kardeş ve dost ülke Azerbaycan’a olacak. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, yeni havalimanı ile birlikte önlerine yeni hedefler koyduklarını anlatırken 2023’te, yeni havalimanının ikinci fazında bu defa kendi terminallerini kurmak istediklerini de açıkladı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “THY’de çıta 2018 yılında daha da yükselmeye devam etti. 2018’in ilk yarısına bakıldığında konsolide esas faaliyet kârı 2015 yılı seviyesini de geçerek 2017 yılına göre 14 kattan fazla artıp 17 milyon dolar seviyesinden 258 milyon dolar seviyesine geldi” dedi. Aycı’nın verdiği bilgiye göre THY’nin toplam gelirleri, 2018 yılının ilk yarı yılında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artarak 6 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde 434 milyon dolar net zarar eden THY’nin bu yılın aynı döneminde bu defa net kârı 41 milyon dolar oldu. Aycı, “Geçen yıldan bu yana iyileşme 500 milyon dolar oldu. Ortaklığın nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (fa- iz, amortisman, vergi ve kira gideri öncesi kâr) yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 1.28 milyar dolar seviyesine ulaştı. FAVKÖK marjı ise bir önceki yıla göre yaklaşık 1.5 puan artarak yüzde 21.5 olarak gerçekleşti. Söz konusu değer, sektördeki kârlı havayollarından biri olmaya devam eden THY’nin bugüne kadar elde ettiği en yüksek ilk yarı FAVKÖK değeri oldu” diye konuştu. THY, bu yıl yaklaşık 12.5 milyar dolar satış geliri elde etmeyi hedefliyor.

İlker Aycı, kurlarda yaşanan artışın şirkete etkisinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi: “THY yurtdışı satışları döviz bazında yapıyor. Döviz cinsi borçlarımız için de riski dağıtıyoruz ve bunu iyi yönetiyoruz. Kurlardaki artışın bilançomuza olumsuz bir etkisi yok. Hatta bilançoya olumlu yansıyor.”

Doluluk oranındaki hızlı yükselişin birim gelirleri yüzde 11.7 artarak 7.29 cente ulaştırdığını da anlatan Aycı, petrol hariç birim gider artışının ise yüzde 5.6 olduğunu kaydetti.

Büyümeler çift hane

Aycı, “Geçen sene iyi bir yıl geçirdik. Rekorlar kırdık… Geçen yılın üzerine yüzde 17.8 yolcu artışı koyduk. Rekor bir yılın üzerine çift haneli rakamlarla büyüyerek rekor kırdık. Yılın ilk yarısında, toplam yolcu doluluk oranı 4.3 puanlık artış ile yüzde 80.4 oldu. Bu oran ile THY, tarihinde en yüksek ilk yarı doluluk oranına ulaştı. Bizim eko sistemimizde yer alan 50 bin kişilik bir aile var. Bu dönemde 35 milyonun üzerinde yolcu taşıyan Türk Hava Yolları’nın yolcu sayısı yüzde 18, kapasitesi (arz edilen koltuk kilometre) yüzde 9, talep ise (ücretli yolcu kilometre) yüzde 16 arttı” diye konuştu.

Aycı, kargo dünya liginde ilk 8’e girdiklerini de ifade ederek “Kargoda 3 büyükten biri olacağız” iddialarını yineledi. Turkish Cargo’nun bir yılda 3’te bir büyüdüğünü de aktaran Aycı, “Yolcuda dünyanın en çok destinasyona uçan havayolu şirketi olduğumuz gibi kargoda da en çok destinasyona ulaşan kargo şirketi olmamıza da çok az kaldı” diye konuştu. Turkish Cargo, 2018 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artışla yaklaşık 660 bin ton kargo taşıdı. Kargo gelirleri ise yüzde 35’lik artış ile 784 milyon dolara ulaştı.

500 uçak hedefi aşılacak

THY, bu sene içerisinde açılan Freetown, Semerkant, Krasnodar ve Moroni hatları ile birlikte 122 ülkede, 49’u yurtiçi, 255’i yurtdışı olmak üzere toplam 304 noktaya uçuş gerçekleştiriyor. 2023 yılında yaklaşık 500 uçaklık bir büyüklüğe ulaşacak olan dünyanın en genç ve modern filoları arasında bulunan filo bugün 215’i dar gövde, 92’i geniş gövde ve 18’i kargo uçağı olmak üzere toplam 325 uçaktan oluşuyor. Aycı, yıl sonunda filonun 328’e çıkacağını, 2023 yılında yeni havalimanı ile birlikte 500 uçak hedefini de aşacaklarının ilk sinyalini verdi.

Ayrıca AHL’nin kapasitesi nedeniyle ilave slot verilemediği için slot hakkı alınamayan destinasyonlara uçmaya başlayacaklarını da aktaran Aycı, frekans derinliğini sağlayacaklarını da bildirdi. THY bundan sonra Bodrum başta olmak üzere tatil beldelerinin dünyayla, bazı illerin de Ortadoğu ile doğrudan uçuş ağını kuracak. Örneğin, Bodrum-Londra, Antalya/ Trabzon/Giresun-Ortadoğu/ Afrika bağlantılarını doğrudan kuracak. Ankara da yurtdışına direkt uçacak.

7 aylık verileri de rekor

Bu arada THY, temmuz ayı trafik verilerini de açıkladı. THY, yüzde 85.3’lük performans ile tarihinin en yüksek temmuz ayı doluluk oranını yakaladı. Taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artış göstererek 7.8 milyona, toplam doluluk oranı ise yüzde 85’e ulaştı. Kapasitenin (Arz Koltuk Kilometre) yüzde 2 arttığı temmuz ayında toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 1.5 puan arttı. Dış hat doluluk 1.7 puanlık artışla yüzde 84.9 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşlarda ise yüzde 88’lik doluluk oranı korundu. Yılın yedi aylık döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre talepte yüzde 13’lük artış sağlanıp, yolcu sayısı da yüzde 15 artarak 43 milyona ulaştı. Toplam yolcu doluluk oranı ocak-temmuz döneminde 4 puanlık artış ile yüzde 81 civarında gerçekleşti. Yurtdışı yolcu doluluğu yaklaşık 4 puan artarak yüzde 81 seviyelerine, yurtiçi yolcu doluluğu ise 2 puan artarak yüzde 85 seviyelerine ulaştı. Böylelikle Ocak-Temmuz döneminde; THY tarihinin en yüksek yolcu doluluk oranlarına ulaşıldı.

Dünya havacılık tarihinin en büyük taşınması olacak



“Dünyanın en büyük göçüne hazırlanıyoruz” diyen THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “Yeni havalimanı dünya havacılık tarihinin gelmiş geçmiş en büyük taşınması olacak” dedi. Yüzde 95’i tamamlanan yeni havalimanında ilk uçuş 31 Ekim’de saat 14.00’te İstanbul’dan başkent Ankara’ya yapılacak. İlk dış hatlar uçuşu ise dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile KKTC’ye gerçekleştirilecek. 15 binden fazla yer hizmetlerinde kullanılan araç ve ekipman, teçhizatın taşınacağını vurgulayan Aycı şu bilgileri verdi: “Dünyada ilk kez 90 milyonluk bir havalimanına bir taşınma gerçekleşecek. 15 bin teçhizatın 10 bini bizzat bizim. Öyle teçhizatlar var ki uçakları çektiğimiz, onlardan biri 44 ton, yani 7 fil ağırlığında. Bir başka kıyaslama ile dolu kalkacak bir A320’nin yarısı kadar. 50-60 yıllık evimizi inşa ediyoruz. Havacılık sektörü hataların ağır bedellerle ödendiği bir sektör. Atatürk Havalimanı gibi yeni havalimanının da her detayına hakim olacağız.” THY, yeni havalimanında deneme operasyonlarına dün başladı. Saha çalışanları sanki tüm operasyon başlamış gibi gerçek uçaklarla denemeye geçti.

Şehir merkezine 26 dakikada ulaşım

İlker Aycı, yeni havalimanına ulaşımla ilgili olarak şunları söyledi: “Metronun açılmasıyla havalimanından 26 dakikada şehir merkezine ulaşılacak. Yeni havalimanında 18 bin araç kapasiteli kapalı otopark yer alıyor. Açık otoparkın kapasitesi ise 22 bin. Yani toplamda 40 bin araç kapasitesine sahip otopark yer alıyor. Bu arada Sabiha Gökçen’deki faaliyetlerimiz de aynı şekilde devam edecek.”

En büyükten 4 kat daha büyük

Yeni havalimanının Bozcaada’nın iki katı büyüklüğünde olacağına işaret eden İlker Aycı, “Dünyanın en büyük kapasiteli havalimanı olan Atlanta, 1.902 hektar alan üzerine kurulu. Yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli İstanbul’un yeni havalimanı ise 7.594 hektar alana sahip. Londra’daki Heatrow havalimanının kapasitesi 73.4 milyon yolcu ve yer kapladığı alan 1.227 hektar. Atatürk Havalimanı’nın yıllık yolcu kapasitesi 61.3 milyon ve 1.165 hektar alana kurulu” dedi.

Hannibal'ın orduları gibi Basın Ekspresi aşacaklar

Havacılık tarihinin en büyük taşınmasının 29 Ekim’de başlayacağını kaydeden Aycı, THY’nin taşınmasının 5 bin TIR’la 45 saatte biteceğini belirtti. Aycı, THY’nin 33 bin personelinin de yeni havalimanına geçeceğini ifade ederek şunları söyledi: “Kartaca Kralı Hannibal’ın Alp dağlarını aşan ordusu 33 bindi. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethederken sahip olduğu ordunun büyüklüğü bazı tarihçilere göre yine aynı. Biz de yeni evimize işte bu büyüklükte bir aile olarak taşınacağız. 5 bin TIR’ı arka arkaya dizdiğiniz zaman 300 km ediyor, İzmit’e kadar bir kuyruk oluşuyor. Bizim için 2 havalimanı arasında en kritik yol Basın Ekspres olacak.”

16 bin metrekare lounge alanına sahip



Aycı, “Gidişte yer alan lounge alanının büyüklüğü 10 bin metrekare. Buna iç hatlar ve gelişi eklediğimiz de büyüklük 16 bin metrekareye çıkıyor” dedi. Aycı, yeni loungelar’da çocuklar için oyun alanlarının yer alacağını belirterek, “Dünyanın en büyük lounge’u da bizde olacak. Lego ile çalışmaya devam edeceğiz. Tiyatroyu gökyüzüne taşıyan THY, şimdi de sanatı lounge’a taşıyacak. İstanbul Modern ile anlaştık” dedi.