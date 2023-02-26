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THY'nin Köln seferleri Almanya'daki grev nedeniyle iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'daki grev nedeniyle 27-28 Şubat'ta Köln kentine yapılması planlanan seferlerin iptal edildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarınki "TK 1671-72 İstanbul-Köln-İstanbul", "TK 7712-13 Sabiha Gökçen-Köln-Sabiha Gökçen" seferleri ile 28 Şubat'ta yapılması planlanan "TK 7872 Sabiha Gökçen-Köln" ile "TK 7873 Köln-Sabiha Gökçen" uçuşları iptal edildi.