TikTak’tan yeni nesil abonelik modeli: TikTak Neo

TikTak Neo kullanıcısına; enflasyonist ve maliyetlerin sürekli arttığı bir ortamda 12 ay boyunca sabit fiyat garantisi ile filoya katılan yeni arabaları ilk kullanma ayrıcalığı sunuyor. Ataşehir, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli ve Üsküdar’da başlayan TikTak Neo’nun yakın zamanda İstanbul’da yeni ilçelerde kullanılması hedefleniyor.

Türkiye’de ilk kez abonelik modeliyle bu denli yenilikçi bir hizmeti sunmanın gururunu yaşadıklarını belirten TikTak Kurucusu Ersan Öztürk konuyla ilgili açıklamasında “Araba sahipliğine alternatif bir bakış açısıyla geliştirdiğimiz TikTak Neo ile oyunun kurallarını değiştiriyoruz. Her gün araba ihtiyacı olan insanların uygun maliyetle diledikleri arabayı kendi arabaları gibi kullanmalarını sağlıyoruz.

TikTak Neo işe veya okula gidip gelirken ya da gün içi toplantılar gibi düzenli ihtiyaçlarda kullanılabilir. Diğer yandan bir evin ikinci araba ihtiyacını çok daha ekonomik bir şekilde çözüyoruz. Ayda 2.999 TL’ye günde 1 saat kullanım hakkı veriyoruz. Yani TikTak Neo aboneliği olanlar, 30 gün boyunca günde 100 TL’ye 1 saat süreyle TikTak kullanabiliyor. TikTak Neo’yu; eşler birbirlerine, aileler çocuklarına hediye ederek, araba sorununa akılcı bir şekilde çözüm de sağlayabilecekler.

TikTak Neo gibi yenilikçi hizmetlerimizle sektörümüze ve genç girişimcilere örnek olmanın mutluluğunu taşıyoruz” dedi.