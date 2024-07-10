TMO ürünleri PttAVM ile yurt dışına da satılacak

PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Türkiye Tarım ve Kredi Kooperatifleri, TMO, Fiskobirlik ve Çaykur gibi Türk çiftçisinin ürünlerinin satışını yaptıklarını belirtti ve ekledi:

"TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile yaptığımız görüşmede, iki şirket arasındaki işbirliğini daha da geliştirmeye karar verdik. Böylece TMO'nun elindeki ürünlerin, PttAVM üzerinden yurt dışına da satışına başlayacağız. Yurt dışında Türkiye'nin yerli ürünleriyle ilgili olumlu bir algı bulunuyor. İşbirliğimizle yerli üreticilerimiz, hiçbir ek işlem veya maliyetle karşılaşmadan anlaşmalı onlarca ülkeye ihracat yapabilir hale geliyor. Son verilerimize göre, dünyanın bir ucu Kanada'dan Avustralya'ya, ABD'den Norveç'e dünyanın her noktasına ulaşma imkanımız bulunuyor. Yerli üreticilerimiz şunu çok iyi bilmeli, Çin'den sonra dünyada e-ticaret üzerinden satılabilir en fazla ürünü olan ülke Türkiye'dir. Bunu iyi değerlendirmeliyiz."

İşbirliği genişleyerek devam ediyor

Çiftçilerin ürünlerini halka en uygun fiyatla ulaştırmak için gereken çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Ahmet Güldal, "PttAVM ile yaptığımız işbirliğimizi genişleterek devam ettiriyoruz. Çevikoğlu ile yaptığımız görüşmede, TMO ürünlerinin satışların artırılması ve daha geniş kitlelere ulaşması için görüş alışverişinde bulunduk. Bu kapsamda arz fazlası ürünlerimizin PttAVM aracılığıyla yurt dışına satışını gerçekleştireceğiz" dedi.