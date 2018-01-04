Tofaş CEO'su Eroldu: İç pazar hedefimiz 120 bin adetlik satış

04 Ocak 2018

Bu yıl otomobil pazarının 2017'ye göre bir miktar daralabileceğini ifade eden Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, pazarın 950 bin-1 milyon bandına oturduğunu, daralmaya karşın bu seviyelerin korunacağını düşündüğünü söyledi.

Eroldu, "Türkiye otomotiv sanayi 2018'de de Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdürecektir. Tofaş olarak 2018 yılında performansımızı bir önceki yıla göre arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

Eroldu, şunları söyledi:

"2017 yılında zorluklara rağmen sektörümüzün istikrarlı bir performans sergilediğini düşünüyorum. Otomotiv pazarı, sektör öngörülerinin ötesinde, bir önceki yılın rakamlarına paralel olarak, 1 milyon bandına yakın bir seviyede kapanıyor.

Otomotiv endüstrimiz üretim ve ihracatta büyümeye devam etti. 1,7 milyon seviyesinde üretimle tarihinin en yüksek rakamlarına erişildi. İhracatta da paralel şekilde büyüme gözlemleniyor. 2017 yılı için OSD beklentisi 28,5 milyar dolar.

Tofaş olarak, 2017 yılında sektörün lider kurumlarından biri olmayı sürdürdük. Üretimde başlangıçtan bugüne 5,5 milyon adede ulaşırken, temmuz ayında 2,5 milyonuncu aracımızı ihraç ettik.

İki yıl kadar önce 1 milyar dolar tutarında yatırımla devreye aldığımız Egea projemizin yurt içi ve yurt dışından aldığı talep ve Doblo ile Fiorino'nun süregelen başarılı performanslarıyla yıl boyunca üretim liderliğimizi devam ettirirken toplam sektör ihracatının yüzde 20'sini gerçekleştirdik.

Temsil ettiğimiz Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Ferrari ve Maserati markalarımız ile iç pazarda yaklaşık 120 bin adet satış gerçekleştirmeyi öngörüyoruz.

Önem verdiğimiz bir diğer konu da yerli üretimden satış performansımız. Fiat markasında iç pazardaki satışlarımızın yaklaşık yüzde 90'ı fabrikamızda ürettiğimiz araçlardan oluşuyor ki bu alanda sektörde lider konumdayız"