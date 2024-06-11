Ton başına üretim atığını yarı yarıya düşürecek
Temizlik ve kozmetik sektöründe geliştirmiş olduğu ürünlerle 60 yıldır hizmet vermekte olan Henkel, ‘2030+ Sürdürülebilirlik Hedef Çerçevesi’ni, “Nesillerin İyiliği İçin Dönüşümsel Bir Etki Yaratma” hedefiyle şekillendirdi.
Başak Nur GÖKÇAM
2025 yılına kadar ambalajları yüzde 100 geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir şekilde tasarlamayı hedeflediklerinin bilgisini veren Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı ve Henkel Tüketici Markaları Genel Müdürü Güray Yıldız, “2025’e kadar üretimimizdeki her bir ton ürün başına düşen karbondioksit salımını yüzde 65 azaltmayı, her bir ton ürün başına yüzde 50 daha az üretim atığı oluşturmayı, her bir ton ürün başına yüzde 35 daha az su tüketimi sağlamayı, tüketici ürünlerimizin ambalajlarında kullanılan geri dönüştürülmüş plastiğin oranını yüzde 30’un üzerine çıkarmayı, müşterilerimiz, tüketicilerimiz ve tedarikçilerimizden kaynaklı karbondioksit salımını ise 100 milyon ton azaltmayı hedefliyoruz” dedi.
Şirketin orta vadeli hedefleri kapsamında da 2030'a kadar operasyonları iklim pozitif hale getireceklerini belirten Yıldız, “Faaliyetlerimizde su ve atık malzemelerin döngüsel kullanımını sağlamayı ve gönüllülük faaliyetlerimizi genişletmeyi, iş ortaklarımızla birlikte yüzde 100 sorumlu kaynak kullanımını sağlamayı, elektriğimizin yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlamak” dedi.
5 bin tondan fazla geri dönüştürülmüş kâğıt
yılına kıyasla 2023'te operasyonlardan kaynaklanan karbondioksit salımlarını yüzde 61 azalttıklarının bilgisini veren Yıldız, “Her bir ton üründe yüzde 24 daha az su tüketimi sağladık. 2023'te ayrıca; yüzde 87 oranında ambalajımız, geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir biçimde tasarlandı.
Henkel Tüketici Markaları Fabrikaları içerisinde yağmur suyu geri kazanımını hayata geçiren ilk fabrika Ankara Fabrika’mız oldu. Ankara Fabrika’mızda kurduğumuz güneş panelleri ile elektrik kullanımımızın yüzde 16’sını geri kazandık. 5 bin 606 ton geri dönüştürülmüş kâğıdı ambalajlarımızda kullanarak; doğaya 95 bin 302 ağaca karşılık gelecek katkı sağladık. Ayrıca Henkel Tüketici Markaları İş Birimi’mizde 2022 itibarıyla tüm toz deterjan ambalajlarımız yüzde 50 geri dönüştürülmüş malzemeden üretiliyor ve ürettiğimiz tüm ürünler yüzde 100 geri dönüştürülebilir ambalaja sahip” diye konuştu.
“Atık sahalarına üretim atığı göndermiyoruz”
Üretim yerlerindeki atık yönetimine ilişkin de konuşan Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı ve Henkel Tüketici Markaları Genel Müdürü Güray Yıldız, “Tuzla ve Gebkim Fabrikalarımızda 2023 yılı itibarıyla üretim proseslerimizin yüzde 100’ü atık sahalarına üretim atığı göndermiyor ve yüzde 100 oranında tehlikesiz kâğıt ve plastik atıklarımız geri dönüşüme gönderiliyor” bilgisini verdi.
Yıllık 190 ton karbon salımı azaltımı
Yenilenebilir enerjinin öneminin altını çizen Güray Yıldız, “Global olarak, 2023'te aldığımız elektriğin yüzde 89’unu yenilenebilirden sağladık. Türkiye’de ise Gebkim ve Tuzla Fabrikalarımızda karbon salımını yıllık 190 ton azaltan Solar Panel yatırım projeleri gerçekleştirdik ve 2023 itibarıyla; satın aldığımız elektriğin yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan temin etmekteyiz” dedi.