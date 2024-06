Ton başına üretim atığını yarı yarıya düşürecek

Takip Et

Başak Nur GÖKÇAM

2025 yı­lına kadar ambalajları yüzde 100 geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir şekilde tasarlamayı hedefledikleri­nin bilgisini veren Türk Hen­kel Yürütme Kurulu Başkanı ve Henkel Tüketici Markaları Genel Müdürü Güray Yıldız, “2025’e kadar üretimimizdeki her bir ton ürün başına düşen karbondioksit salımını yüzde 65 azaltmayı, her bir ton ürün başına yüzde 50 daha az üre­tim atığı oluşturmayı, her bir ton ürün başına yüzde 35 daha az su tüketimi sağlamayı, tü­ketici ürünlerimizin ambalaj­larında kullanılan geri dönüş­türülmüş plastiğin oranını yüzde 30’un üzerine çıkarma­yı, müşterilerimiz, tüketicile­rimiz ve tedarikçilerimizden kaynaklı karbondioksit salı­mını ise 100 milyon ton azalt­mayı hedefliyoruz” dedi.

Şirketin orta vadeli hedef­leri kapsamında da 2030'a ka­dar operasyonları iklim pozi­tif hale getireceklerini belir­ten Yıldız, “Faaliyetlerimizde su ve atık malzemelerin dön­güsel kullanımını sağlama­yı ve gönüllülük faaliyetleri­mizi genişletmeyi, iş ortak­larımızla birlikte yüzde 100 sorumlu kaynak kullanımı­nı sağlamayı, elektriğimizin yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlamak” dedi.

5 bin tondan fazla geri dönüştürülmüş kâğıt

yılına kıyasla 2023'te ope­rasyonlardan kaynaklanan karbondioksit salımlarını yüzde 61 azalttıklarının bilgi­sini veren Yıldız, “Her bir ton üründe yüzde 24 daha az su tüketimi sağladık. 2023'te ay­rıca; yüzde 87 oranında amba­lajımız, geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir bi­çimde tasarlandı.

Henkel Tü­ketici Markaları Fabrikaları içerisinde yağmur suyu geri kazanımını hayata geçiren ilk fabrika Ankara Fabrika’mız oldu. Ankara Fabrika’mızda kurduğumuz güneş panelle­ri ile elektrik kullanımımızın yüzde 16’sını geri kazandık. 5 bin 606 ton geri dönüştürül­müş kâğıdı ambalajlarımızda kullanarak; doğaya 95 bin 302 ağaca karşılık gelecek katkı sağladık. Ayrıca Henkel Tüke­tici Markaları İş Birimi’miz­de 2022 itibarıyla tüm toz de­terjan ambalajlarımız yüzde 50 geri dönüştürülmüş mal­zemeden üretiliyor ve üretti­ğimiz tüm ürünler yüzde 100 geri dönüştürülebilir ambala­ja sahip” diye konuştu.

“Atık sahalarına üretim atığı göndermiyoruz”

Üretim yerlerindeki atık yönetimine ilişkin de konuşan Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı ve Henkel Tüketici Markaları Genel Müdürü Güray Yıldız, “Tuzla ve Gebkim Fabrikalarımızda 2023 yılı itibarıyla üretim proseslerimizin yüzde 100’ü atık sahalarına üretim atığı göndermiyor ve yüzde 100 oranında tehlikesiz kâğıt ve plastik atıklarımız geri dönüşüme gönderiliyor” bilgisini verdi.

Yıllık 190 ton karbon salımı azaltımı

Yenilenebilir enerjinin öneminin altını çizen Güray Yıldız, “Global olarak, 2023'te aldığımız elektriğin yüzde 89’unu yenilenebilirden sağladık. Türkiye’de ise Gebkim ve Tuzla Fabrikalarımızda karbon salımını yıllık 190 ton azaltan Solar Panel yatırım projeleri gerçekleştirdik ve 2023 itibarıyla; satın aldığımız elektriğin yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan temin etmekteyiz” dedi.