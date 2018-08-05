Toyota'dan sıfır emisyonlu çekici

05 Ağustos 2018

Toyota, şirket "0" emisyonlu kamyonun geleceğine yönelik önemli bir adım attı ve ikinci jenerasyon hidrojen yakıt hücreli elektrikli Class 8 çekicisini tanıttı.

"Beta" olarak adlandırılan yeni nesil çekici, her dolumda 480 kilometreyi aşan bir menzile sahip olacak ve yalnızca su buharı salımıyla çevreye hiç zarar vermeyecek.

Portal Projesi ile aracın kapasitesini artırmayı başaran Toyota, aynı zamanda çekicinin kullanışlılığını ve manevra kabiliyetini de geliştirdi. Çekicide, yataklı kabin ve benzersiz yakıt dolabı kombinasyonuyla, aks aralığını uzatmaya gerek kalmadan kabin içi alan da genişletildi.

2017'nin nisan ayında başlayan Portal Projesi'nin ilk ürünü "Alpha" çekici, yaklaşık 16 bin kilometre yol kat ederken sadece su buharı salımıyla ABD'deki limanlarda gerçek drenaj operasyonlarına katıldı. Beta versiyonu çekici ise çok yakında operasyonlara başlayacak ve sıfır emisyonlu sürüşüyle çevreye olumlu katkılar sağlayacak.

Project Portal 2.0, 2017 aracı olan Alpha'dan alınan geri bildirimler üzerine yapıldı.

Her alanda geliştirilen çekici, hem yük kapasitesi hem menzil anlamında daha da ileriye taşındı.

Toyota böylelikle yeni çekicisi ile ticari alanda kullanılması mümkün 0 emisyonlu araç yapılabileceğini kanıtladı. Böylece ABD dahil tüm dünyada ağır ticari araçların yaydığı çevre kirliliği önemli ölçüde azaltılabilecek.

Kaynak: AA