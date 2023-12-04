Türk ayakkabı sektörü fuarda buluşuyor

GÜNEŞ DOĞDU

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Gaziantep Kunduracılar Odası, Sayacılar Odası, Gaziantep Ayakkabı Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (GASİD) ve Terlik Ayakkabı ve Yan Sanayiciler Derneği’nin (TAYSAN) destekleri ile Akort Fuarcılık tarafından organize edilen fuar, 4-7 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Fuarda ayakkabı üreticilerinin; erkek, kadın, çocuk, spor, iş emniyet ve askeri ayakkabı, terlik üreticilerinin, ayakkabı yan sanayi üreticilerinin taban, aksesuar, tekstil ve kimyevi maddeler, deri üreticilerinin büyükbaş, kösele, Eva, PVC ham madde üreticileri, makine ve yardımcı ürünleri, suni deri imalatçıları, kurumlar, dergiler ve toptancıların ürünleri sergilenecek.

Gaziantepli firmaların yanı sıra Adana, Ankara, Bursa, Çankırı, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Osmaniye, Samsun ve Şanlıurfa illerinden katılımcıların yer alacağı fuarda 350 firma ve 1250 marka temsil edilecek. Fuar; Suriye, Irak, İran, Fas, Sudan, Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, Filistin, Uganda, Mısır ve Çin’den katılımcıları da ağırlayacak.

Yaklaşık 40 bin ziyaretçinin ağırlanmasının hedeflendiği fuar 4 gün boyunca 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

'Fuarlar çok ayrı bir önem arz ediyor'

Sanayi ve ihracatta söz sahibi olan Gaziantep’in, ayakkabı sektöründe de ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden birisi olduğunu dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ‘’Çeşitli sektörlerde düzenlediğimiz fuarlarla, gerçekleştirdiğimiz projelerle kentimizin ve ülkemizin üretim ve ihracatına destek olmaya ediyoruz. Bu noktada fuarlar çok ayrı bir önem arz ediyor. Bizim için olmazsa olmaz ayakkabıcılık sektörümüzü atacağımız adımlarla çok daha ileri noktalara taşıyacağız’’ dedi.

Firmaların markalaşma çalışmasına daha fazla önem vermesi gerektiğini vurgulayan Ünverdi, ‘’Bu noktada AR-GE ve tasarım konusunda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu sayede sektörümüzde katma değeri yüksek ürünler üreterek şehrimize ve ülkemize ait marka sayımızı artırabiliriz. 2003 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz GAFSHOES Fuarı’nın 35’incisinin katılımcı firmalara bereketli ve kazançlı geçmesini diliyorum’’ şeklinde konuştu.

Tüm dünyanın yakından izlediği GAFSHOES fuarının her zaman olduğu gibi yine sektöre damgasını vuracağını dile getiren Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı G.Hülya Akkaya da "Büyük bir gururla 35’incisini gerçekleştireceğimiz GAFSHOES Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi Fuarımız Ortadoğu Fuar Merkezi’nde iki holde düzenlenecek. Fuarda 2024 ayakkabı ve terlik yaz modasına yönelik en yeni ve en özel kreasyonlar ziyaretçilerin ve alıcıların beğenisine sunulacak" dedi.

Fuara katılımın yüksek olmasını beklediklerini kaydeden Akkaya, "Geçtiğimiz yıl 70'e yakın ülkenin ziyaret ettiği GAFSHOES’u bu yıl da başta İtalya, Almanya, Fransa, Amerika, Fildişi Sahili, Fas, Sudan, Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, Filistin, Uganda, Suriye, Irak, İran, İsveç, Moldova ve Mısır olmak üzere pek çok ülkeden yaklaşık 40 bin profesyonelin ziyaret etmesini bekliyoruz. Bu noktada Gaziantep ve ülke ekonomisine ve her sektöre katkı sağlayan GAFSHOES Fuarı 4 gün boyunca ziyaret edilebilecek" şeklinde konuştu.