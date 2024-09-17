Türk Emr-Next, Alman lüks fermuar markası Opti’yi satın aldı

Nurdoğan A. ERGÜN

Küresel talep daralmasının yanında iç pazarda Uzakdoğu’dan gelen ithal ürünlerle mücadele eden konfeksiyon yan sanayiinde iyi haberler de geliyor. Dünyanın önemli fermuar üreticilerinden Alman Opti Fermuarları, artık Türkiye’de Emr-Next bünyesinde üretilecek. 1936 yılında kurulan Opti, 150 kişilik personeli, tüm makine teçhizatları, depo ve üretim altyapısıyla Emr-Next Grup tarafından satın alındı. Markanın Türkiye’deki tüm üretim ve satış faaliyetlerini Emre-Next Grup gerçekleştirecek. Satış fiyatı açıklanmazken, Opti’nin yeni üretiminin ekim ayı itibariyle başlayacağı bildirildi. Satın almayı duyuran Emr-Next Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Özpehlivan, “Özellikle otomotiv endüstrisi, ev tekstili, lüks giyim ve deri sektörü için ürettiği teknik fermuarlarla tanınan Opti, Emr-Next Grup’un Bursa’da gerçekleştireceği yeni yatırımla yoluna devam edecek” dedi.

Nitelikli ihracata katkı sağlayacak

Halihazırda Almanya, İtalya, Estonya gibi birçok Avrupa ülkesinde üretim ve satış faaliyetlerine devam eden Opti’nin, alanında dünyanın en önemli fermuar markaları arasında yer aldığını söyleyen Özpehlivan, “Kendi ürettiği makine teknolojileri ve teknik açıdan üstün ürünlerle dünya fermuar sanayiinde söz sahibi olan Opti, bu yeni yatırımla birlikte Türkiye pazarında da büyümesini sürdürmeyi planlıyor” diye konuştu. Opti’nin otomotiv, ayakkabı, abiye, deri ve ev tekstili gibi sektörler için geliştirdiği özel ve teknik ürünlerinin yıllardır Türkiye pazarında olduğunu dile getiren Özpehlivan, bu satın almayla birlikte Türkiye’nin nitelikli ve katma değerli ihracatına da katkı sunacaklarını söyledi. Özpehlivan, “Opti’nin marka değeri, teknolojisi ve güçlü üretim altyapısı bizlerin dinamizmi ve enerjisi ile birleşince umuyoruz ki Türk tekstil sektörünün üretim, istihdam ve ihracatı adına büyük bir değer yaratmamızın yolu açılacak" dedi.

Küresel fermuar pazarı %7.71 büyüyecek

Yaklaşık 15 milyar dolarlık büyüklüğe sahip küresel fermuar endüstrisinin öngörülere göre yılda ortalama yüzde 7.71 oranında büyümesi bekleniyor. Sektörün ekonomik büyüklüğünün 2031 yılında 30 milyar dolara yaklaşacağı düşünülüyor. Otomasyon ve robotik yatırımların gün geçtikçe merkeze alındığı sektörde doğa, çevre ve insana dönük projeler de gün geçtikçe artıyor. Dünya hazır giyim endüstrisinin en önemli tedarikçilerinden olan Türkiye’nin de en stratejik girdi kalemlerinden olan fermuar üretimi, güçlü bir altyapıya sahip. Artan yerel ve global yatırımlar bu alanda Türkiye’yi net ihracatçı konumuna yükseltirken, Türk hazır giyim ve tekstil sanayiinin 50 milyar dolara yaklaşan ekonomik büyüklüğünde itici güç olan fermuar endüstrisi, hazır giyim sektörünün üretimi, ihracatı ve büyümesinde önemli bir paya sahip.

Daha ergonomik fermuarlar üretilecek

Opti, yeni vizyonunda en güçlü olduğu saha olan endüstriyel fermuarların yanı sıra dünya fermuar trendlerini belirleyecek daha uzun ömürlü, daha ergonomik ve daha çevreci fermuarlar üretmeyi planlıyor. Opti, küresel savunma sanayisi için geliştirdiği ürünlerle dikkat çekiyor. EmrNext Grup’un bünyesinde ürün çeşitliliğini de artıracak olan firmanın dünya konfeksiyon yan sanayi sektörünün de önemli oyuncuları arasında olması hedefleniyor.