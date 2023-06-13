Türk Hava Yolları, 90 yaşında

Türk Hava Yolları’nın 1933 yılında 5 uçak ve 30’dan az çalışanla başlayan yolculuğunun 90 yıllık başarısının anlatıldığı filmde, ilk havalanan uçağın 2023 yılı İstanbul’una nasıl indiği konu ediliyor.

Göklerdeki yükselişini özellikle son 20 yılda katlayarak artıran bayrak taşıyıcı bugün, filo sayısını 418’e, uçtuğu uluslararası destinasyon sayısını 344’e ve her geçen gün artan iştirakleri ile çalışan sayısını 82.000’lere çıkarmış durumda.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Hava Yolları’nın kuruluş belgesini imzalaması ile başlayan filmde, 1933 yılında kalkış yapan bir uçak, varması gereken yerden çok uzağa, 2023 yılı İstanbul’una iniş yapıyor.

90 yılda havacılık sektöründe yakalanan başarı karşısında önce şaşıran sonra gururlanan kaptan, yıllar önce kurdukları hayallerin çok daha ötesine geçildiğini farkediyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; “Türk Hava Yolları, bugün ülkemizin ve dünyanın en kıymetli markalarından bir tanesi.

Bizi bugünlere getiren değerlerimiz, yaptığımız yolculukta desteğini bizden esirgemeyen 82.000 çalışanımız. Her bir yapı taşımıza teşekkür mahiyetindeki bu film, 90 yıllık yolculuğumuzu beklenmedik bir şekilde anlatıyor. Bizler de Türk Hava Yolları’nın 90., Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında milletçe göğsümüzü kabartacak bir işe imza atmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Maket uçak yapıldı

Yapımı 2 ay süren reklam filminde kullanılan Türk Hava Yolları’nın resmi ilk uçaklarından olan Curtiss Kingbird D2 model uçak, bu proje için gerçek boyutları ile yeniden yapıldı. Ağırlığı yaklaşık 1,7 ton, kanat açıklığı 17 metre, boyu 11 ve yüksekliği 4 metre olan maket uçak da 2 ayda tamamlandı. Ayrıca uçağın gökyüzünde olduğu anlar ise CGI ( Bilgisayar tabanlı görsel oluşturma) teknolojisi ile canlandırıldı. Maket uçağın ilerleyen tarihlerde genel müdürlük binası bahçesinde hatıra olarak sergilenmesi hedefleniyor.