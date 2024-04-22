Türk İlaç (TRILC) 128 milyon liralık ihaleyi kazandı
Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC), Turkflenks markası ortaklığıyla devletten 128 milyon liralık ilaç ihalesini kazandı.
Haber Merkezi
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Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada Devlet Malzeme Ofisi'nden alınan ihaleye dair bilgi verildi.
Buna göre Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 4 Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından tıbbi beşeri ilaç alım ihalesi düzenlendi.
İhaleyi Turkflenks markası 128 milyon 215 bin 976 lira 95 kuruşla Türk İlaç ortaklığı kazandı.