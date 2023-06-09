Türk şirketten dünyaca ünlü kamyon ve otobüs üreticisiyle anlaşma

Türkiye girişimcilik ekosisteminin en çok öne çıkan sektörlerinden biri olan video oyun sektörü, son 5 yılda uluslararası başarılara imza atmayı sürdürdü. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi verileri 522 aktif oyun girişimi olduğunu gösterirken, bu şirketler içinde, dünyanın en çok indirilen simülasyon oyunlarının üreticisi konumunda bulundan Zuuks Games’ten yeni bir lisans anlaşmasının haberi geldi. Bus Simulator : Ultimate ve Truck Simulator : Ultimate isimli gerçeğe yakın simülasyon oyunlarıyla dünya çapında 650 milyondan fazla indirme alan Zuuks Games, Almanya merkezli kamyon ve otobüs üreticisi Daimler Truck AG ile lisans anlaşması imzaladı.

Popüler otobüs ve kamyonlar oyuna taşınıyor

Zuuks Games’i dünya çapında 40'tan fazla üretim tesisi ve 100 bini aşkın çalışanıyla faaliyet gösteren, küresel anlamda en büyük ticari araç üreticisi konumundaki Daimler Truck AG’nin anlaşma yaptığı ve lisans verdiği ilk oyun şirketi konumuna taşıyan anlaşma kapsamında, Daimler Truck AG’nin imzasını taşıyan Mercedes-Benz, Actros, Axor, Travego, Tourismo, Tourrider ve Setra isimli popüler otobüs ve kamyon modellerinin, Zuuks Games tarafından üretilen dünyanın en çok indirilen mobil simülasyon oyunlarında lisanslı bir biçimde yer alacağı kaydedildi.

650 milyondan fazla kişi oynuyor

Zuuks Games tarafından üretilen Bus Simulator : Ultimate ve Truck Simulator : Ultimate isimli oyunlarını dünya çapında 650 milyonu aşkın kişinin oynadığı biliniyor. Bu rakam, Türk şirketi dünyanın lider mobil simülasyon üreticilerinden birine dönüştürüyor. %100 Türk sermayesiyle kurulan Zuuks Games, bugüne dek yatırım almayı tercih etmeden küresel çapta ses getirmeyi ve başta Avrupa ve Türkiye olmak üzere dünyanın pek çok noktasından oyunseverleri bir araya getiren mobil oyunlara imza atmayı başarıyor.

Mobil oyun deneyimini bir sonraki seviyeye taşıyacak

Türkiye otogarlarının ve karayollarının en ince ayrıntısına kadar modellendiği simülasyon oyunları sunan Zuuks Games, bu anlaşmayla oyun içi ayrıntıları bir üst seviyeye çıkaracak ve oyuncuların sürüş deneyimini gerçeğe daha da yaklaştıracak. Daimler Truck AG tarafından üretilen ve gerçek hayatta da pek çok lojistik ve taşımacılık şirketi tarafından kullanılan en popüler kamyon ve otobüs modelleri, üç boyutlu modelleme teknikleriyle Zuuks Games’in ayrıntılı simülasyon deneyiminin bir parçası olacak.