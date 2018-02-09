Türk Telekom'da çıkış yolu halka arz

09 Şubat 2018

Oger Telecom'un Türk birimi OTAŞ'ın Türk Telekom'da sahip olduğu yüzde 55 hissenin ikincil halka arzı değerlendiriliyor.

Bu hafta basında yer alan bir haberde Türk Telekom'un hisseleri için Çinli bir şirketle görüşmeler yapıldığı ve sona yaklaşıldığı belirtilmişti. Türk Telekom hisseleri de aynı gün yüzde 7 civarında yükselmişti.

Konuya yakın bir kaynak "Türk Telekom'un Çinli bir şirkete satışının bitmesi gibi bir durum yok. Bu şartlarda blok olarak hisseyi birinin alması kolay olmaz... Şu anda çok somut bir gelişme yok... Bu kapsamda ikincil halka arz seçeneklerden biri. Blok satışlar piyasayı bozuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin stratejik şirketlerinin blok olarak satılması ya da el değiştirmesine karşı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Türk Telekom gibi değerlerimizi ne olursa olsun elden çıkaralım dedik, kötü bir zamanlama ile satılmıştı. Bu geçmişte olduğu gibi geçici bir rahatlama sağlayabilir. Ancak öte taraftan bu şirketlerin potansiyel kârlılıklarını ve Türkiye ekonomisine sağlayacakları potansiyel faydayı sürekli hale getirmez. Bu hataları tekrar etmemek gerek, çıkış yolu halka arzdır"

OTAŞ, yüzde 55 Türk Telekom hissesini teminat vererek 2013 yılında aldığı 4.75 milyar dolar tutarındaki krediyi geri ödeyemiyor. OTAŞ'a 2013 yılında 4.75 milyar dolar tutarındaki krediyi veren 30'a yakın banka arasında en büyük payı Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası alıyor. Ocak ortasında Akbank Garanti Bankası ve İş Bankası OTAŞ kredisini 2017 sonu itibarıyla yakın izlemeye almıştı.

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Kaynak: Reuters