Türk Telekom’dan 6G, yapay zekâ ve kuantum hamlesi: Bilim Kurulu kuruldu

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Türk Telekom, geleceğin haberleşme teknolojilerine yönelik Ar-Ge çalışmalarında akademi-sektör iş birliğini güçlendirecek yeni bir yapılanmaya gitti. Şirketin 19 Eylül 2026’da duyurduğu Ar-Ge ve İnovasyon Bilim Kurulu, akademi ile telekomünikasyon dünyası arasında düzenli ve iki yönlü bir temas kurulmasını amaçlıyor.

Kurulda Türkiye’den ve dünyadan, yeni nesil haberleşme teknolojileri alanlarında çalışan altı akademisyen yer alıyor. Çalışmalar özellikle 6G’den yapay zekâ destekli ağlara, uydu haberleşmesinden kuantum teknolojilerine kadar uzanan alanlara yoğunlaşacak.

Türk Telekom Bilim Kurulu hangi teknolojilere odaklanacak?

Türk Telekom Ar-Ge ve İnovasyon Bilim Kurulu, çalışmalarını dört ana eksen üzerinde yürütecek.

Yeni nesil ağlar ekseninde 6G, yapay zekâ destekli ağlar ve uydu haberleşmesi konularında akademi ve sektörün bakış açıları bir araya getirilecek. Yetenek ekosistemi kapsamında ise araştırmacıların beklentileri ile sektörün deneyimleri karşılıklı olarak paylaşılacak.

Bu çalışmalarla yenilikçi servisler ve ağ teknolojileri için zemin oluşturulması amaçlanıyor.

Bilim Kurulu’nda 6 akademisyen yer alıyor

Kurulda farklı teknoloji alanlarında çalışan altı bilim insanı bulunuyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Elif Uysal, uzay haberleşmesi, enerji verimliliği ve Nesnelerin İnterneti (IoT); İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Arslan, yeni nesil ağlar ve haberleşme alanlarında kurula katkı sağlayacak.

Edinburgh Napier University ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Berk Canberk dijital ikiz, IoT ve akıllı ağlar; Fırat Üniversitesi’nden Prof. Dr. Resul Daş yapay zekâ ve IoT alanlarındaki uzmanlığıyla kurulda yer alacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata entegre algılama ve haberleşme ile yeni nesil ağlar, Kanada’daki Carleton University’den Prof. Dr. Halim Yanıkömeroğlu ise karasal olmayan ağlar ve Yüksek İrtifa Platform İstasyonları (HAPS) alanlarında çalışmalarıyla kurula katkı sunacak.

Şahin: Akademi ile sektör arasındaki köprüyü kalıcı hale getiriyoruz

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, şirketin hedefinin Türkiye’yi yalnızca teknolojiyi tüketen değil, küresel standartları belirleyen, teknoloji üreten ve bunu dünyaya sunan bir teknoloji üssü haline getirmek olduğunu söyledi.

Şahin, Bilim Kurulu ile akademik birikimi telekom sektörünün saha deneyimiyle buluşturduklarını belirterek, üniversiteler ile şirket arasındaki köprüyü kalıcı hale getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Şahin, “Geleceğin ağlarını ancak güçlü bir milli teknoloji ekosistemiyle inşa edebileceğimize inanıyoruz” dedi.

Türk Telekom 2025’te 921 patent başvurusu yaptı

Türk Telekom’un açıkladığı verilere göre şirket, Türkiye’de 2024 yılında en fazla patent başvurusu yapan firma oldu.

Şirket, 2025 yılında 921 patent başvurusu gerçekleştirdi. Böylece son üç yıldaki patent başvurularının toplamı 2 binin üzerine çıktı.

Türk Telekom ayrıca bu yıl telekom operatörleri arasında Web of Science’ta Avrupa’da ikinci sırada yer aldı.

Şirket, Ar-Ge ve İnovasyon Bilim Kurulu’nun lansmanının ardından kurum içindeki Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarında öne çıkan başarıları da ödüllendirdi. Dört farklı kategoride dört çalışana plaket verildi.