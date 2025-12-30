Turkcell dijital altyapıda vites yükseltti

Turkcell, 2025’te diji­tal dönüşüm süreçle­rini hızlandırdı. Şir­ket, yılı 5G frekans ihalesin­de en yüksek bant genişliğini almasının yanı sıra BOTAŞ ile imzaladığı 15 yıllık fiber altyapı anlaşması gibi birçok stratejik hamleyi hayata ge­çirdi. Toplamda 31 milyar do­ları bulan yatırım geçmişine ek olarak, Google ile gerçek­leştirilen iş birliği kapsamın­da şirket, 3 milyar dolarlık yeni bir yatırım taahhüdüyle teknoloji altyapısını güçlen­dirmeye devam ediyor. 2026 yılında ise Turkcell’in hede­fi enflasyonun üzerinde reel büyüme ve bulut bilişim gelir­lerinde yüzde 50’ye varan ar­tış.

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 2025’in hem be­lirsizliklerin yönetildiği hem de stratejik kazanımların el­de edildiği kritik bir dönem ol­duğunu söyledi. Özellikle fi­ber altyapının sürekliliği ve 5G hazırlıkları konusundaki adımların şirketin geleceğini şekillendirdiğini vurgulayan Koç, 2025’in başında birçok bilinmeyeni barındırdığını ancak yıl sonunda hedeflenen noktanın üzerine çıktıklarını ifade etti.

Fiber alt yapı 15 yıl garanti altında

Ali Taha Koç, BOTAŞ iha­lesinin kazanılmasıyla Tür­kiye çapındaki fiber altyapı­nın 15 yıl daha garanti altına alındığını dile getirerek, şöy­le devam etti: “2025 çok bi­linmeyenli bir yıldı. Hem 5G ihalesi hem de fiber altyapı­mızın önemli bir sağlayıcısı olan BOTAŞ’tan altyapı kira­lama işlerinin belli olacağı bir yıldı. Öncelikle BOTAŞ ihale­sini alarak, Türkiye çapında­ki bütün fiber altyapımızın 15 yıl daha devamlılığını sağla­mış olduk.

Aynı zamanda 5G ihalesini de 2025 yılında ger­çekleştirdik. Biz 5G ihalesin­de Türkiye’nin Turkcell’i ola­rak en yüksek frekans bandını aldık ve en yüksek bedeli öde­dik. 1 milyar 224 milyon do­lar vererek 17 yıllığına 5G fre­kanslarının sahibi olduk. 160 MHz’lik bir bant aldık. Nasıl 4G’de en yüksek hızı biz veri­yorsak, 5G’de de en yüksek hı­zı müşterilerimize biz suna­cağız.”

5G, 1 nisanda hazır olacak

Koç, 5G’ye geçiş tarihi ve hazırlık süreçlerine değine­rek, “Şu anda yoğun şekilde baz istasyonu kurulumlarını yaparak 1 Nisan 2026’ya hazır olmaya çalışıyoruz. 1 Nisan’da ‘Turkcell Gücüyle 5G’ diyoruz ve bu kaliteyi sunacağız” dedi. Google Cloud ile yapılan işbir­liğinin teknolojik dönüşümün en önemli katalizörü olduğu­nu belirten Koç, şöyle devam etti: “Biz Türkiye’ye bugüne kadar toplam 31 milyar do­lar yatırım yaptık.

En son yap­tığımız 1,2 milyar dolarlık fre­kans bedelinin üzerine, Go­ogle ile yapmış olduğumuz 3 milyar dolarlık yatırımın 1 milyar dolarını Turkcell sağ­layacak. En önemlisi, Goog­le Cloud işbirliğinden dola­yı kendimize ‘Bulut Bilişim Gelir Büyümesi’ hedefi koy­duk. Yüzde 50 seviyesinde bir büyüme bekliyoruz. Turk­cell içinden bir Turkcell daha çıkarma hedefimiz var. Yakın gelecekte bulut bilişim gelir­lerimizin milyar dolar seviye­sine çıkmasını bekliyoruz.”

“Yapay zekayı kanser ilacı bulmuş gibi kullanalım”

Koç, yapay zekanın şirket içindeki verimliliği artırma­da kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, Turkcell bün­yesinde yazılan kodların yüz­de 25’inin yapay zeka tarafın­dan üretildiğine dikkati çekti. Bu durumun istihdam kaybı­na değil, nitelikli iş gücünün daha katma değerli projelere odaklanmasına olanak tanı­dığını ifade eden Koç, “Yapay zekayı çok verimsiz kullandı­ğımızı düşünüyorum. Kanser ilacı bulmak, yeni protein zin­cirleri keşfetmek gibi ‘ulvi’ iş­ler için kullanılması gerekir­ken, basit işlerde kullanılma­sı sürdürülebilirlik açısından sorunlu” dedi.

Bip ile afet durumunda kesintisiz iletişim

Afet ve acil durumlarda iletişimin sürekliliği açısından BiP uygulamasının kritik bir rol üstlendiğini vurgulayan Koç, uygulamanın altyapısının Türkiye’deki tüm mesajlaşma trafiğini kaldırabilecek kapasiteye ulaştırıldığını söyledi. BiP içerisindeki acil durum özelliklerinin hayati önem taşıdığını anlatan Koç, şunları kaydetti: “BiP uygulamasının içinde halihazırda bir ‘Acil Durum Butonu’ var.

Bu uygulamada bir tuşa basıyorsunuz, oradaki listede, acil durum listenizdeki herkese o mesaj ulaşana kadar BiP uygulaması uğraşıyor. Kablosuz iletişimde bir sorun yaşanırsa, NFC dediğimiz teknolojilerle beraber telefonların birbirleriyle iletişim kurabileceği bir altyapı bu. İkincisi, BiP uygulamasının içinde anlık ışık yakıp söndürecek ve anlık zil sesi çıkartacak bir başka buton var. Acil bir durumda kendinizi duyurmanız gerekiyorsa BiP uygulamasındaki o butona basıyorsunuz.”