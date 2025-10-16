Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç: Türkiye’nin dijitalleşme sürecinde yeni bir sayfa açıyoruz

Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda tarihi bir adım olarak nitelendirilen 5G yetkilendirme ihalesi, Ankara’da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından gerçekleştirildi.

Üç mobil operatörün katıldığı ihalede, Turkcell 1 milyar 224 milyon dolar karşılığında toplam 160 MHz frekans bandını alarak en yüksek frekans kapasitesine sahip operatör konumuna geldi.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, ihalenin ardından yaptığı açıklamada 5G döneminin yalnızca daha yüksek hızları değil, düşük gecikme süreleri ve yeni iş modellerini beraberinde getireceğini belirtti.

Dr. Koç, “5G ihalesinde en geniş kapsama ve en yüksek kapasiteyi sağlayan frekans bantlarını almanın haklı gururunu yaşıyoruz. 700 MHz bandı ile Türkiye’nin dört bir yanında en geniş kapsama alanını sunacağız. 3.5 GHz bandında aldığımız 140 MHz kapasiteyle de mobilde 1000 megabit üzeri hızları mümkün hale getireceğiz” ifadesini kullandı.

Koç, Turkcell’in mevcut 234,4 MHz olan toplam kapasitesini yeni frekanslarla birlikte 394,4 MHz’e çıkardığını vurguladı. “Böylelikle en çok frekans bandı elinde olan operatör yine Turkcell oldu” diyen Koç, 5G’nin Türkiye için bir “dijital sıçrama” anlamına geldiğini ifade etti.

Toplam yatırım 30 milyar doları aştı

Dr. Koç, 5G ihalesiyle birlikte Turkcell’in bugüne kadar Türkiye’ye yaptığı toplam yatırım tutarının 30 milyar doları aştığını söyledi:

“Bu büyük dönüşüm sürecinin en önemli aktörlerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz. Güçlü altyapımız, yapay zekâ destekli ağlarımız ve 30 yılı aşkın birikimimizle, 5G’de de standartları biz belirleyeceğiz. Ülkemizi Turkcell gücünde 5G ile buluşturacağız.”