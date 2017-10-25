Turkcell, yerli mobil arama motoru Yaani’yi tanıttı

25 Ekim 2017

Turkcell Genel Müdür Kaan Terzioğlu, üzerinde 2,5 yıl çalışılan Türkiye'nin mobil arama motoru 'Yaani'yi düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı.

Ana dili Türkçe olarak kurgulanan ve App Store ve Google Play uygulamaları ile hizmet verecek arama motoru, tanıtım toplantısıyla kullanıma açıldı.

Kaan Terzioğlu, "Yerli arama motoru Yaani'nin anadili Türkçe. O yüzden Türkçe karakterlere alışık. Yaani'den arama yaptığınızda konumunuza göre size en yakın yerdeki sonuçları göreceksiniz, böylece vakit kazanacaksınız. "

Terzioğlu, Yaani’nin özellikle Türkiye’deki kullanıcıların verilerinin yurt içinde tutulacağının altını çizdi ve reklam hizmeti sunacaklarını da belirtti.

"Türkiye'nin datası artık Türkiye'de kalacak"

Ülke olarak verilerin yüde 96’sının yurtdışında tutulduğuna işaret eden Terzioğlu, "Türkiye'nin datası artık Türkiye'de kalacak. Nasıl Çin'de ve Rusya'da kendi dijital servisleri oluyorsa bizim de kendi yerli dijital servislerimiz olmak zorunda" diye konuştu.