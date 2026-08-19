Turkcell’den 6G ve yapay zekâ hamlesi: Avrupa’nın 6 büyük Ar-Ge projesinde yer alacak

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Türkiye’nin telekomünikasyon ve teknoloji şirketlerinden Turkcell, uluslararası Ar-Ge çalışmalarındaki varlığını genişletiyor. Şirket, Avrupa’nın rekabetçi araştırma programları kapsamında desteklenen 6 yeni uluslararası projede yer alacak.

Projeler, geleceğin iletişim teknolojilerinden kritik altyapıların krizlere karşı dayanıklılığına kadar geniş bir alanı kapsıyor. Turkcell, yeni teknolojilerin geliştirilmesi, gerçek saha koşullarında test edilmesi ve uluslararası standartlara taşınması süreçlerinde aktif görev üstlenecek.

6G için üç ayrı projede çalışacak

Turkcell’in yer aldığı projelerin üçü doğrudan 6G teknolojilerine odaklanıyor.

Avrupa Birliği’nin Ufuk Avrupa Programı tarafından desteklenen MAGIC-6G, şebekelerin 6G ile birlikte daha akıllı, otonom ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlayacak yapay zekâ tabanlı teknolojilerin geliştirilmesini hedefliyor.

Türkiye, Almanya, İsveç, Yunanistan, İngiltere, İspanya ve Finlandiya’dan toplam 9 paydaşın bulunduğu projede Turkcell, telekom operatörlerine özel büyük dil modeli (LLM) tabanlı bir servis geliştirecek. Şebeke ve servis yönetiminin daha otonom hale getirilmesi için yeni algoritmalar üzerinde de çalışılacak.

Hedef 6G ile “her yerde bağlantı”

TÜBİTAK tarafından desteklenen 3D-NET projesinde ise 6G teknolojilerinin “her yerde bağlantı” hedefi üzerinde çalışılacak.

Karasal ve karasal olmayan ağların birlikte çalışmasının amaçlandığı projeyle, özellikle kapsamanın sınırlı olduğu bölgelerde bağlantının sağlanması ve kriz dönemlerinde haberleşmenin kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor.

Turkcell, üç boyutlu ağ yapılarının geliştirilmesine katkıda bulunacak ve ortaya çıkacak çözümlerin uluslararası standartlara taşınması sürecinde rol üstlenecek.

Türkiye’den kabul edilen ilk proje olacak

FUTURE-6G ise Türkiye açısından dikkat çekici bir ilke sahne olacak. Proje, Ufuk Avrupa kapsamındaki Marie Skłodowska-Curie Actions Industrial Doctoral Networks programına Türkiye’den kabul edilen ilk proje olma özelliğini taşıyor.

Çalışmada yapay zekâ odaklı yeni nesil teknolojiler geliştirilecek ve bu teknolojiler üzerinde çalışacak uzman araştırmacılar yetiştirilecek.

Turkcell; otonom şebeke yönetimi, yapay zekâ destekli karar mekanizmaları ve güvenilir yapay zekâ sistemleri üzerinde çalışacak. Projenin uluslararası deneyime sahip araştırmacıların uzun vadede Türkiye’ye kazandırılmasına da katkı sağlaması amaçlanıyor.

112 acil çağrı hizmetleri için yeni teknoloji

Projelerin önemli ayaklarından birini de kritik altyapıların krizlere karşı korunması oluşturuyor.

SAFARI projesi, telekomünikasyon, enerji ve ulaşım gibi kritik altyapıların kriz dönemlerinde birlikte ve kesintisiz çalışabilmesine yönelik teknolojilere odaklanacak.

Turkcell ise özellikle 112 acil çağrı hizmetlerinin ağ kesintileri sırasında da devam etmesini sağlayacak otonom iletişim çözümlerinin geliştirilmesine liderlik edecek.

Olağanüstü durumlarda iletişim kesilmeyecek

Turkcell’in uluslararası koordinatörlüğünü üstleneceği UNIFIER projesinin hedefi ise altyapının zarar gördüğü olağanüstü durumlarda dahi iletişimin devam etmesini sağlamak.

Farklı kurum ve ülkelerdeki ekiplerin dil ve teknoloji engelleri olmadan birlikte çalışabilmesini sağlayacak entegre bir iletişim altyapısı oluşturulacak. Geliştirilen çözümler Türkiye ve Avrupa’da gerçek saha koşullarında test edilecek.

Eski modemlere yapay zekâ ve robotik dokunuş

Altıncı proje olan RESURRECTION ise sürdürülebilir ve döngüsel üretime odaklanıyor.

Yapay zekâ ve robotik sistemler kullanılarak ürünlerin durumunun analiz edilmesi, otomatik olarak sökülmesi, onarılması ve yeniden kullanıma hazırlanması amaçlanıyor.

Turkcell, proje kapsamında modemlerin yeniden üretim ve kullanım süreçlerine odaklanacak. Cihazların durumu yapay zekâyla analiz edilecek; söküm, onarım ve yeniden kullanıma hazırlık aşamalarının robotik sistemlerle otomatikleştirilmesi üzerinde çalışılacak.

Geleceğin iletişim teknolojilerini şekillendireceğiz

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, 6 uluslararası projede koordinatörlük ve teknik liderlik gibi görevler üstlenmelerinin şirketin Ar-Ge gücüne duyulan güveni gösterdiğini söyledi.

Güngör, 6G’den yapay zekâya, kritik altyapılardan sürdürülebilir teknolojilere uzanan çalışmalarla geleceğin iletişim teknolojilerini şekillendirmeyi ve geliştirilen teknolojileri uluslararası standartlara taşıyarak Türkiye’nin teknoloji ekosistemine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.