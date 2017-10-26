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Turkcell'in net kârı 601 milyon TL oldu

Turkcell'in üçüncü çeyrekteki net kârı üç kattan fazla artışla 601 milyon lira oldu.

Turkcell'in net kârı 601 milyon TL oldu
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Turkcell'in üçüncü çeyrek net kârı geçen yıl aynı döneme göre üç kattan fazla artarak 601 milyon lira oldu.

Şirket geçen yıl üçüncü çeyrekte 181.7 milyon lira net kâr elde etmiş, net kâr sağlanan vergi affından yararlanmak için yazılan 138 milyon TL tutarındaki karşılıktan etkilenmişti.

KAP'a bildirilen finansal sonuçlara göre, üçüncü çeyrek toplam hasılatı ise yüzde 26 artışla 4.6 milyar lira olarak gerçekleşti.

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Kaynak: Reuters

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