Turkcell'in net kârı 601 milyon TL oldu

26 Ekim 2017

Turkcell'in üçüncü çeyrek net kârı geçen yıl aynı döneme göre üç kattan fazla artarak 601 milyon lira oldu.

Şirket geçen yıl üçüncü çeyrekte 181.7 milyon lira net kâr elde etmiş, net kâr sağlanan vergi affından yararlanmak için yazılan 138 milyon TL tutarındaki karşılıktan etkilenmişti.

KAP'a bildirilen finansal sonuçlara göre, üçüncü çeyrek toplam hasılatı ise yüzde 26 artışla 4.6 milyar lira olarak gerçekleşti.

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Kaynak: Reuters