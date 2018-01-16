"Türkiye en hızlı büyüyen pazarlarımız arasında"

16 Ocak 2018

Havalimanlarında uluslararası döviz ticareti hizmeti veren Travelex'in Ticari İşler Üst Düzey Yöneticisi (CCO) Stephen O'Donovan, Türkiye'nin, çok kısa bir süre içinde grubun en büyük ve en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yerini aldığını belirterek, "Önümüzdeki dönemde gerek farklı havalimanlarında hizmet vererek gerek havacılık sektöründeki yolcu artışına bağlı olarak gerekse mevzuatın izin vermesi halinde ATM, para transferi, geri alım garantisi (buy-back) gibi ürünlerimizi sunarak Türkiye'deki havalimalarında büyümemizi devam ettirmeyi planlıyoruz." dedi.

O'Donovan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gelişen ekonomiler içinde ciddi bir ekonomik başarı hikayesi oluşturduğunu, 2016'daki terör saldırıları ve darbe girişimine karşın Türkiye'nin, geçen yıl hızlı bir toparlanma gerçekleştirdiğini, 3'üncü çeyrekte yüzde 11,1 büyümeye ulaştığını söyledi.

Travelex olarak Türkiye'nin geleceğine inandıklarını ifade eden O'Donovan, "2014 yılında bu büyümeyi görerek Türkiye pazarına yerel ortaklarımızla birlikte adım attık ve kaydettiğimiz gelişmeden dolayı mutluluk duyuyoruz. Özellikle bizim yer aldığımız havacılık sektöründeki hızlı büyümenin süreceğine inanıyoruz." diye konuştu.

O'Donovan, Travelex'in 30 ülkede bin 200'den fazla noktada hizmet verdiğini, odaklarının seyahat ve ulaşım sektörü olduğunu, Türkiye'de havalimanlarına odaklandıklarını, şu anda 4 havalimanında faaliyet gösterdiklerini bildirdi.

Tüm dünyada güvenlik kaynaklı endişelerin zaman zaman seyahat eğilimlerini etkilediğini ifade eden O'Donovan, Türkiye pazarında, 2016'da yaşanan olumsuzlukların ardından geçen yıl, özellikle ikinci çeyrekten itibaren ciddi bir toparlanma yaşandığını kaydetti.

O'Donovan, "Bizim şubelerimizin yer aldığı İstanbul Atatürk, İzmir Adnan Menderes, Ankara Esenboğa ve Alanya Gazipaşa Havalimanları yılı yüzde 8 artışla 93 milyon yolcuya hizmet vererek kapattı. Biz büyümenin 2018 yılında artarak devam edeceğine inanıyoruz. Türkiye'nin 2000'li yılların ikinci yarısından itibaren havacılık sektöründe yarattığı, tüm dünyada örnek gösterilen ciddi bir başarısı var. Havacılık sektörünün hızla toparlanarak ciddi bir ivmeyle büyümeye devam ettiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Travelex olarak dünyada, Türkiye'den farklı olarak döviz işlemlerinin yanı sıra seyahat edenlerin hayatını kolaylaştıran pek çok farklı çözüm sunduklarını bildiren O'Donovan, geçen yılın ilk 9 ayında tüm dünyada yaklaşık 600 milyon sterlin ciro elde ettiklerini söyledi.

"İstanbul 3. havalimanında yer alma konusunda görüşmelerimiz devam ediyor"

Stephen O'Donovan, ana pazarlarının Birleşik Krallık olduğunu belirterek, "Ancak Türkiye, çok kısa bir süre içinde grubumuzun en büyük ve en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yerini aldı. Önümüzdeki dönemde gerek farklı havalimanlarında hizmet vererek gerek havacılık sektöründeki yolcu artışına bağlı olarak gerekse mevzuatın izin vermesi halinde ATM, para transferi, geri alım garantisi (buy-back) gibi ürünlerimizi sunarak Türkiye'de havalimalarında büyümemizi devam ettirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de halihazırda 4 havalimanındaki 16 şubelerinde 150 kişi istihdam ettiklerini belirten O'Donovan, "Ana işimiz olan havalimanları dışında şehir merkezleri, caddeler ya da AVM'lerde şube açmayı kesinlikle düşünmüyoruz. Ancak uluslararası uçuşlara hizmet veren yeni havalimanlarında fırsat olması halinde yer alabiliriz. İstanbul 3. havalimanında yer alma konusunda görüşmelerimiz devam etmektedir." dedi.

Travelex Grubu'nun dünyada binden fazla ATM işlettiğini ve bunların büyük çoğunluğunun uluslararası havalimanlarında bulunduğunu ifade eden O'Donovan, şunları kaydetti:

"Travelex ATM'leri, yanında fazla miktarda nakit taşımayı tercih etmeyen veya veznelerimizde sıra beklemek istemeyen yolcular için bir alternatif olarak sunulmaktadır. ATM'lerimizde yapılan işlemlerde müşterilerimiz, yalnızca uluslararası bankacılık sistemine kayıtlı bankalar tarafından kendilerine verilmiş banka kartlarını kullanabilmektedir ve yapılan işlemlerin tamamı, limit gözetmeksizin kayıt altındadır. Diğer yandan ATM işlemlerinin veznede yapılanlardan tek farkı, müşteriye ödenen ülke parasına karşılık gelen döviz tutarının müşterinin kendisinden nakit olarak değil, ülkesindeki bankasından tahsil edilmesidir. Türkiye’de bankalar bu hizmeti zaten kendi ATM'lerinden turistlere ve yabancı ülke vatandaşlarına vermektedir. Dolayısıyla sermaye gücü ve teknolojik altyapısı elveren döviz bürolarının, ATM işletmelerinin önünde hiçbir engel görmüyorum. Umarım yakın gelecekte Travelex olarak Türkiye'deki havalimanlarında da bu hizmeti sunma fırsatını yakalayabiliriz."