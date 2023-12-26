Türkiye Finans'tan dijital çek defteri

Bankadan yapılan açıklamaya göre, "hızlı, kesintisiz ve mükemmel" müşteri deneyimiyle hizmetlerini sürekli dijitalleştiren Türkiye Finans, yeri zamanı olmayan bankacılık vizyonu doğrultusunda ticari müşterileri için çek defteri başvuru hizmetini dijital kanallar üzerinden kullanıma sundu.

Bu hizmet ile bankada limiti bulunan ticari işletmeler şubeye gitmeye gerek kalmadan Türkiye Finans mobil şube ve internet şube üzerinden çek defteri başvurularını yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Murat Altun, yer ve zamandan bağımsız dijital bankacılık anlayışıyla müşterilerinin tüm ihtiyaçlarında yanlarında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İnsan odaklı bankacılık yaklaşımı sunan bir marka olarak tanışma anından, bilgiye erişime, satın alma ve satış sonrası hizmetlerimize kadar her alanda dijitalleşerek en iyi deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Başvuruları dijital kanallar üzerine taşıdığımız çek defteri ürünümüz Türkiye Finans'ın dijital ortamlar üzerinden fayda sağlayan iş modellerini kurgulayarak müşterilerimize mükemmel deneyimi yaşatma amacı ile hayata geçirilmiş bir ürün. Bu hizmet ile bankamızda limiti olan ticari müşterilerimiz artık çek defteri başvurularını şubeye gitmeden, işlerinin başından ayrılmadan, hızlı, güvenli ve kolay bir deneyimle dijital kanallarımızdan yapabilecekler."