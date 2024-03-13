Türkiye Sigorta'dan 2023'te 6,2 milyar lira kâr

Türkiye Sigorta, finansal ve finansal olmayan performansını değerlendirdiği ilk Entegre Faaliyet Raporu'nu yayınladı. Raporda finansal ve finansal olmayan performansını değerlendirildi.

Rapora göre Türkiye Sigorta, 2023'ü 59,5 milyar lira prim üretimi ve yüzde 13,9 pazar payıyla sigorta sektörünün lideri konumunda kapattı. Karlılığını 2022'ye göre yaklaşık 6,5 kat artırarak yılı 6,2 milyar lira karla tamamlandı.

Türkiye'deki 3 bin 640 acente, 4 bin 784 banka şubesi, 123 broker, 14 acente ve 11 bankasürans bölge müdürlüğü ile faaliyetlerini sürdüren Türkiye Sigorta'nın hazırladığı rapor, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi'nin (International Integrated Reporting CouncilIIRC) Raporlama Çerçevesi, Borsa İstanbul'un Entegre Raporlama Rehberi ve Global Integrated Reporting Initiative (GRI) Standartları'na uygun olarak hazırlandı.

Türkiye Sigorta'nın faaliyet gösterdiği sigortacılık sektörünün genelinde kabul gören teknik ve finansal performans göstergelerine de rapor içinde yer verilirken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgi Formu ile Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu çerçevesindeki ilkelere uyum sağlanan konular, raporun ilgili bölümlerinde açıklandı.