Türkiye’den 1 milyar euroluk ekipman alacak

Türkiye'nin şirketleri için en büyük tedarik zincir merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Blanco, Türkiye'den yıllık 600 milyon euro seviyesinde rüzgar enerjisi ekipman tedarik ettiklerini ve bu tedarikin büyük bir kısmının batı, orta ve kuzey Avrupa'da kullanıldığını söyledi.

Blanco, Türkiye'de tedarik zinciri rekabetçiliği ve ekosisteminin güçlü olduğunu ifade etti. Ülkedeki 3,2 gigavat rüzgâr enerjisi kurulu gücüyle pazarda lider konumda olduklarını aktaran Blanco, “Türkiye, çelik kulelerimiz için dünya çapındaki en büyük kaynak ve tedarikçi konumunda. Türkiye'den ekipman tedarikimizi artırmayı planlıyoruz. Hali hazırda 600 milyon euro seviyesinde olan toplam ürün tedarikimizin çift haneli büyümeyle 2024'te 1 milyar euroya yaklaşacağını öngörüyoruz" dedi.

“Ortak piyasa yapısı oluşturulmalı”

Blanco, Türkiye'nin sadece şirketi için değil Avrupa ve sektör için de kritik önemde bir pazar olduğuna işaret ederek, "Avrupa'nın Türkiye ile sektördeki karşılıklı bağımlılığını artırması ve ortak bir piyasa yapısına geçmesinin faydalı olacağını düşünüyorum.

Ortak bir piyasa yapısına ne kadar yaklaşırsak, hem sektör ve hem şirket için daha iyi olacak. Bu nedenle, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ticaret anlaşmalarında sektörün önüne çıkabilecek her türlü engelin olabildiğince kaldırılması gerektiğini savunuyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de yüzde 50 ciro büyüme hedefi

Nordex Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ender Özatay da şirketin Türkiye'de rüzgar enerjisindeki kurulu gücünün 3,2 gigavat seviyesinde olduğunu anımsatarak, " 2024 için Türkiye'de öngördüğümüz büyüme cirosal olarak yüzde 50'nin üzerinde" değerlendirmesini yaptı. Türkiye'de kanat üretimlerinin 6 hatlı bir tesiste devam ettiğini ve 2 yeni ilave üretim hattı kurdukları bilgisini paylaşan Özatay, bu hatların şirketin 2024 ve 2025'teki büyümesini karşılamak amacıyla kurulduğunu ifade etti.